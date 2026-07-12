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Educación

La Xunta realiza obras por 196.000 euros en seis centros de la zona

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Redacción

A Estrada

La Xunta invertirá 196.171,95 euros en mejoras en seis centros educativos de A Estrada, Lalín, Silleda, Rodeiro y Cerdedo-Cotobade durante el periodo estival. Las actuaciones forman parte del programa de obras que la Consellería de Educación desarrolla aprovechando las vacaciones escolares.

A Estrada concentra 78.161,88 euros de la inversión. En el CEIP Cabada Vázquez se destinarán 48.000 euros a la reorganización de los espacios de Infantil y los aseos, mientras el CEIP Manuel Villar Paramá recibirá 30.161,88 euros para renovar la carpintería exterior y las luminarias.

A estas obras se suman las previstas en el CEIP Plurilingüe Varela Buxán de Lalín, con 48.000 euros para diversas reparaciones, y en el CEIP Plurilingüe de Silleda, donde otros 48.000 euros permitirán mejorar la carpintería exterior, la cocina y el comedor. En el CPI Plurilingüe de Rodeiro se invertirán 7.010,07 euros en la calefacción y el IES de Cotobade contará con 15.000 euros para su sistema de protección contra incendios.

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Estas intervenciones se integran en el plan de mejoras que llegará este verano a 364 colegios e institutos gallegos, con 86,7 millones de inversión. El conselleiro Román Rodríguez destacó que el periodo sin clases permite acelerar los trabajos y acondicionar los centros de cara al nuevo curso, de forma que las clases comiencen con los trabajos finalizados.

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