La vanguardia artística y la tradición se citan en Piloño en la XVII Xuntanza Obradoiro

El corazón cultural de Vila de Cruces vuelve a latir con fuerza. La Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño, bajo la presidencia de Carmen Lareo Morao, celebró este sábado una nueva edición de su emblemática Xuntanza Obradoiro. Este encuentro consolida a la institución como un faro de resistencia cultural y un espacio vivo para el intercambio de ideas, la creación plástica y la música tradicional gallega.

Público asistente a la Xuntanza Obradoiro de A Solaina de Piloño. / Xosé Ramón Moire

Durante las jornadas, las instalaciones de A Solaina se han transformado en un hervidero de talento con la participación de destacados artistas residentes. Entre los creadores de este año figuran Mónica Lago Gómez (Espanillo, Arganza - León), Susana Beatriz de Castro Teixeira (Ponteareas), Inés Benito Pérez (Lalín), Mariña Paz Callón (Vilagarcía de Arousa), Olalla Framiñán González (Lalín) y Álex Davila Moure (Lalín), conocido artísticamente como Dreads. Sus miradas enriquecen el legado de la comarca con unas obras que rezuman innovación y calidad a partes iguales.

El programa oficial culminó este sábado a las 18.00 horas con la clausura de los talleres y la apertura de la exposición de las obras realizadas. El acto contó con la presencia de autoridades y de la presidenta de la fundación organizadora, amenizado por la música folclórica del maestro gaiteiro Plácido Rozas. Uno de los momentos más emotivos fue el descubrimiento de un cuadro homenaje a Rozas, obra del pintor colombiano Carlos Santos, y la posterior mesa redonda en la que amigos como Alba Rozas o Valentín García glosaron su figura.

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Un instante del homenaje a Plácido Rozas en A Solaina de Piloño. / Xosé Ramón Moire

La jornada, que se vio deslucida por una granizada, también acogió la entrega de diplomas y la concesión de la Medalla Amigo da Solaina a la Asociación Vista Alegre de A Bandeira, Xocas Meixide y Xoán Carlos García Porral, antes del broche de oro musical del grupo Vainela Salgueiros. El futuro de la fundación se proyecta con una exposición prevista para noviembre de 2026 en el Museo Ramón María Aller de Lalín y otra muestra programada para febrero de 2027 en la Sala Paco Lareo de Vila de Cruces, asegurando la continuidad de este proyecto artístico.