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Fiestas y celebraciones

San Cristóbal a golpe de bocina en A Estrada

A pesar de la lluvia y el granizo, decenas de camiones recorrieron el centro de A Estrada en la tradicional fiesta del patrón de los transportistas

Decenas de camiones recorrieron el centro de A Estrada en la tradicional fiesta del patrón de los transportistas

Decenas de camiones recorrieron el centro de A Estrada en la tradicional fiesta del patrón de los transportistas

Bernabé /Amanda Castro

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Nerea Couceiro

A Estrada

Ni la tormenta ni el granizo pudieron finalmente con San Cristóbal. Decenas de camiones volvieron a recorrer este sábado las calles del centro de A Estrada en una de las citas más señaladas para el sector del transporte, haciendo de las bocinas, las flores y las banderas la particular banda sonora y el colorido de la tarde.

El tiempo fue, sin embargo, protagonista inesperado de la celebración. La tormenta eléctrica y la intensa granizada que azotaron la zona durante la tarde obligaron a modificar los planes. Tras la misa celebrada en la iglesia de San Paio, la imagen de San Cristóbal no pudo salir en procesión debido a las fuertes precipitaciones.

Hubo que esperar y mirar al cielo, pero finalmente la lluvia dio una tregua. La caravana pudo ponerse en marcha desde las inmediaciones de la estación de autobuses y recorrer Benito Vigo, As Colonias, Fernando Conde, Ulla y Calvo Sotelo. Las bocinas anunciaron el paso de la comitiva por el corazón de la villa, con numerosas cabinas engalanadas con flores, banderas y banderines para la ocasión.

Durante el desfile tuvo lugar la bendición de los camiones en Praza de Galicia, una de las principales novedades de este año en el programa. Asimismo, tampoco faltó la música. La Banda Municipal de Música fue la encargada de poner banda sonora a la celebración, que continuó más tarde con la cena de confraternidad y la verbena.

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Después de una tarde de truenos, lluvia y granizo, la tregua llegó justo a tiempo. San Cristóbal volvió a reunir a transportistas y particulares y la tradicional caravana consiguió abrirse paso entre la tormenta para mantener viva una de las celebraciones más ligadas al motor en A Estrada.

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