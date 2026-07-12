Rodeiro presenta su agenda cultural para el verano más solidaria e inclusiva

El Concello de Rodeiro, a través de la Concejalía de Cultura dirigida por Xulia Dacal, presenta su Programación Cultural de Verano 2026 con una amplia oferta de actividades para todos los públicos y un marcado carácter solidario. El Gobierno municipal considera la cultura una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social, favorecer el encuentro vecinal y convertir los espacios públicos en lugares de convivencia. Por este motivo, la programación, que se extiende entre los meses de junio y noviembre, combina espectáculos infantiles, actuaciones musicales, iniciativas juveniles, fiestas populares y eventos que promueven la participación ciudadana.

La agenda arrancó el pasado 26 de junio con el espectáculo infantil Peter Punk Paiaso, dentro del programa Cultura no Camiño, y continuó el 29 de junio con la actuación de Colectivo Xurelo, incluida en el ciclo Letras de Begoña Caamaño de la Deputación de Pontevedra. Tras este inicio, las actividades continúan durante el mes de julio con nuevas citas culturales, entre las que destaca el Evento Solidario con Venezuela que tendrá lugar el próximo 18 de julio. A través de esta iniciativa de cooperación, el municipio quiere expresar su apoyo al pueblo venezolano y visibilizar su empatía con quienes pasan por momentos difíciles. Bajo el lema «Xuntos sumamos, xuntos axudamos», la jornada del 18 de julio está concebida como un encuentro familiar en el que la música, el ocio y la solidaridad compartirán protagonismo. Las actividades comenzarán a las 19.00 horas con propuestas infantiles, hinchables y animación musical para los más pequeños. Posteriormente, a las 22.00 horas, se celebrará una merienda popular que dará paso a un gran concierto de música folk a cargo de los grupos Guezos, Vanesa Muela y la Banda Traka.

Xulia Dacal subraya que esta cita representa a la perfección la filosofía de toda la programación estival, ya que busca mantener un municipio vivo donde la cultura transmita valores y demuestre que las pequeñas localidades también pueden impulsar grandes causas colectivas. Por ello, la concejala hace un llamamiento a la participación de las familias, los jóvenes y los vecinos de toda la comarca para que se sumen a esta gran fiesta de la convivencia.

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El calendario de julio se cerrará el día 24 con el espectáculo para público adulto Leti da Taberna, integrado también en el programa Cultura no Camiño. Ya en el mes de agosto, Rodeiro celebrará la III Fiesta Acuática el día 8, una de las actividades más esperadas del verano, que contará con la animación de Odaiko, Artística y Banda 80. Además, entre los días 12 y 14 de agosto se desarrollará la tradicional Acampada Juvenil, que este año incluirá la actividad Eclipse Solar, mientras que el mismo 14 de agosto tendrá lugar la actuación musical de Familia Bocaprier dentro del programa Máis Escénicas. La programación se prolongará hasta el mes de septiembre, momento en el que el municipio acogerá la segunda edición de Raíces e Horizontes, un evento centrado en la integración social que contará con la actuación de Comando Curuxás, incluida en el programa Máis Música. Con todo este despliegue, el Concello de Rodeiro reafirma su compromiso de acercar una oferta cultural estable, de calidad y comprometida.