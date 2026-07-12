Actos religiosos
Prado y Castro Darriba honran a San Benito con procesiones y música
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Son decenas las parroquias de Deza y Tabeirós que este sábado, 11 de julio, celebraron la festividad de San Benito, a quien se le atribuyen dones para curar verrugas e infecciones de la piel. En Prado, Lalín, la misa solemne incluyó una procesión con la imagen de este monje, a la que siguió un concierto de la Banda de Música A Lira de Prado y una comida de confraternización. Hubo también oficios religiosos en Castro Darriba, en la parroquia también lalinense de Vilatuxe. Sin salir de Lalín, los vecinos y vecinas de Xaxán honran durante este fin de semana a San Benito y también a San Cristóbal, que protagoniza la jornada dominical con una misa campestre y la procesión de vehículos.
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