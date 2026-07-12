Piden cuatro años de prisión para dos acusados de tráfico de drogas en Lalín

Dos acusados de traficar con cocaína en el campo de la fiesta de Donramiro, en Lalín, comparecerán el próximo jueves 16 de julio, a las 10.00 horas, en una audiencia preliminar en la Audiencia Provincial de Pontevedra. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno por un delito contra la salud pública.

La vista no es todavía el juicio. La audiencia preliminar, que se celebra a puerta cerrada, busca abordar la admisión de pruebas, resolver cuestiones que puedan afectar al futuro juicio y explorar una posible conformidad entre las partes. Si hay acuerdo, este se formaliza posteriormente en audiencia pública; de no alcanzarse, el juicio se celebrará en otra fecha.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2024, cuando los dos investigados se encontraban en un BMW estacionado en el recinto festivo. Los agentes intervinieron varios envoltorios con más de diez gramos de cocaína, con una pureza superior al 80% y valorada en 1.096 euros. La Fiscalía sostiene que la droga estaba destinada a su venta o entrega a terceros.

Los acusados llevaban además 1.515 euros en efectivo, dinero que el fiscal vincula con la supuesta actividad ilícita.

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Además de cuatro años de cárcel para cada uno, el Ministerio Público reclama una multa de 3.292 euros, tres meses de responsabilidad subsidiaria en caso de impago y el decomiso de la droga y el dinero intervenidos.