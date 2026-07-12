Ocio
Notas de música bajo un cielo de truenos
La intensa lluvia caída ayer en la zona obligó a Lalín a trasladar el concierto de la Banda de Vilatuxe al auditorio y puso a prueba el humor de la «Espetada musical», que resistió a las inclemencias meteorológicas
El fin de semana llena de vida la comarca dezana con una doble propuesta cultural muy condicionada por la fuerte tormenta caída ayer en toda la zona. En Silleda, la segunda jornada festiva resistió bajo el diluvio, marcada por el desparpajo y el sabor de la «Espetada musical», del colectivo SIC Iniciativas Culturais en la Praza Siñor Afranio. La granizada retrasó el inicio del evento, donde el plato fuerte del humor estaba previsto que fuera un bingo musical con el que desafiar la memoria de los asistentes con casi 200 canciones populares, otorgando premios a la doble línea y al bingo completo. Todo ello con un código de vestimenta divertido: acudir con la ropa más hortera. Pese al mal tiempo, al cierre de esta edición estaba previsto que el escenario vibrara con el grupo Área 33, la orquesta La Misión y el pinchadiscos Marcos Kintana tras solventar los inconvenientes.
En paralelo, la intensa lluvia obligó a Lalín a modificar su programa Concertos da Rúa para proteger el patrimonio musical bandístico. El auditorio de la villa fue el punto elegido para la actuación de la Banda de Música de Vilatuxe a resguardo de la tormenta. El recital, de acceso libre, congregó a un numeroso público que disfrutó de un variado repertorio a cubierto en vez de al aire libre. Esta cita consolida el orgullo por las agrupaciones locales y ensalza las bandas en el corazón urbano. De este modo, Deza fusiona el ímpetu de sus verbenas con la elegancia musical en un arranque de verano marcado por el temporal e inolvidable para los vecinos de Silleda y Lalín.
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