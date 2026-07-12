Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco

Juan Carlos Blanco González falleció esta mañana mientras circulaba en bicicleta por Lalín. Vecino de este municipio y gran popularidad, era conocido por el apodo de Juan «Pegatinas» y fue presidente del Motoclub Kilómetro 0 de Lalín.

El suceso ocurrió mientras circulaba en bicicleta por la carretera PO-206. Según los datos facilitados por el servicio de emergencias 112, el ciclista sufrió una indisposición repentina a la altura del tramo que une las parroquias lalinenses de Sello y Bermés. Los servicios sanitarios movilizados no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Juan Carlos Blanco. / Cedida

Blanco González era un profesional conocido en el ámbito local por regentar una empresa dedicada a la serigrafía ubicada en la zona de Ciudad Jardín, actividad comercial de la que derivaba su sobrenombre. Además de su vinculación profesional con el municipio, guardaba una estrecha relación con el mundo del motor. Era un gran aficionado a las motocicletas y llegó a ejercer durante un año como presidente del Motoclub Kilómetro 0 de Lalín.

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Su muerte ha causado sorpresa y pesar entre los colectivos vecinales, empresariales y del motor de la comarca dezana. Juan Carlos Blanco González deja viuda y un hijo.