Equina 2026 concentra nueve grandes citas en su segunda jornada

La Feira Internacional de Galicia Abanca acogió ayer una nueva jornada de Equina Galicia 2026. Organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (Accega) y la Fundación Semana Verde, el evento mantiene su acceso gratuito y despliega una intensa programación con nueve competiciones de gran nivel. El eje central es a todas luces el XII Campeonato de España Pura Raza Española-Ancce, que ostenta la máxima categoría de tres estrellas por quinto año consecutivo. Esta cita reúne a ochenta ejemplares de 41 ganaderías procedentes de España y de otros ocho países, incluidos EE.UU. y México. Tras las pruebas matinales de funcionalidad, la tarde se reservó para los caballos de más de siete años, dejando los premios especiales para hoy. La doma clásica vivió una jornada histórica con casi 60 binomios, récord absoluto en la comunidad. Destaca además el debut del Concurso Nacional de Doma Clásica dos estrellas, que exige un juez internacional. También se estrenaron la Copa Annce y la Copa Concello de Silleda, sumándose a trofeos ya consolidados como el de la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra. La emoción continuó con la III Prueba de Equitación de Trabajo, puntuable para el Campeonato Nacional, que duplicó su participación con jinetes de seis autonomías en pruebas de manejabilidad y velocidad. El apartado formativo incluyó también un exitoso clinic sobre ajuste de sillas impartido por Sofía Suárez. La jornada cerró sus actividades con el carrusel del Club Hípico Amazonas, antes de dar paso a lo largo del día de hoy al certamen de enganches con varios campeones del país.