El colectivo O Redondelo de Botos estrena un nuevo gigante en honor al artista Wily

O Redondelo de Botos ha cumplido solo dos años de vida pero puede presumir ya de una gran labor de recuperación de la identidad de esta parroquia lalinense. Este domingo, coincidiendo con el XIV Serán de Botos que organiza el grupo Pandereteiras Ponte da Prata, O Redondelo dio a conocer a vecinos y visitantes un nuevo gigante con el que quiere rendir homenaje al escultor y pintor Wily, fallecido en 2006. El gigante ya desfiló por la mañana, durante el pasacalles posterior a la misa y junto a los cabezudos, «espertando o interese e entusiasmo do numeroso público asistente», indican desde O Redondelo. La creación volvió a convertirse en protagonista del citado Serán, a media tarde, también junto a los cabezudos, «achegando cor, tradición e diversión a unha xornada marcada pola música e o baile tradicional». La velada musical tuvo lugar junto a las antiguas escuelas y animó a más de uno a bailar al son de las panderetas, dejando claro que este tipo de eventos sirven, como antaño, para reforzar el vínculo de la comunidad.

Bailes durante el Serán. / Bernabé / Amanda Castro

A día de hoy, O Redondelo cuenta con tres cabezudos y un gigante, inspirados en personajes representativos de Botos y que responden a un proyecto «que busca preservar a memoria das persoas que deixaron pegada e transmitir ese legado ás novas xeracións». La recuperación y creación de cabezudos y gigantes pasa por ser una de las acciones más visibles de O Redondelo, y su presencia es ya habitual en las celebraciones populares de la parroquia. Pero es que ya han traspasado fronteras, puesto que en junio este colectivo viajó con sus figuras al I Encontro de Xigantes e Cabezudas de Neda, unha cita a la que también acudieron el artesano lalinense Luchi Iglesias y el personaje de Don Cocho.

Otros tributos a Wily

Este recuerdo de Botos a uno de los artistas más polifacéticos de Deza no es el único que recibió Wily en los últimos meses. En abril tuvo lugar el segundo Premio de Escultura Antonio Taboada Wily, orientado a centros educativos y que contó con una notable participación del alumnado tanto de los institutos Ramón Aller y Laxeiro como del Scientia School. Hay que recordar, además, que la asociación que vela por su obra reclama a las administraciones su colaboración para preservar el buen estado de sus creaciones.