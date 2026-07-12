El calor ya no solo propaga plagas entre los conejos: puede llegar a matarlos por estrés térmico

No hemos llegado al ecuador del verano y ya pasamos dos olas de calor, con temperaturas muy cercanas a los 40 grados. Quedan por delante meses en los que las personas que trabajan en el campo confían en que las precipitaciones (mejor en forma de lluvia que tormenta o granizo) salven sus cosechas. El intenso calor que registra Deza y el resto de la comunidad gallega también está afectando a la apicultura, a la producción de fruta y también a las repoblaciones de caza menor.

Desde Dozón, el presidente de su Tecor, José Rodríguez, explica que las siembras de conejo y perdiz comenzaron una vez que remató la temporada de ampliación de caza de arcea, zorro y jabalí, casi a comienzos de marzo. «Este ano aumentamos o volume de repoboación, pero días atrás xa detectei algún coello morto, quizais pola hemorráxica vírica ou tamén polo estrés térmico». El estrés térmico en animales se produce cuando la temperatura y la humedad ambientales son tan grandes que no tienen capacidad fisiológica para combatirlas y sufren alteraciones de comportamiento, desviando el flujo sanguíneo hacia la piel. En vacas, por ejemplo, esta situación rebaja su producción de leche, pero en fauna salvaje aumenta su consumo de energía al huir de depredadores y, a estas alturas del año, les resulta muy difícil localizar puntos con agua. En Lalín, la Sociedade de Caza e Pesca colocó decenas de bebederos en las zonas repobladas, «pero optamos sobre todo por repoblar a través de biotopos», construcciones que se colocan encima de las madrigueras o en áreas donde ya están asentados ejemplares, explica José Luis Montoto, el presidente del colectivo. «No biotopo é onde mellor se asegura a súa supervivencia, porque lles facilitamos auga e comida. Este ano colocamos uns 20 biotopos e, á marxe destas alternativas, onde mellor se adaptan os coellos é en zonas que non estean desbrozadas de todo, pero que tampouco teñan a maleza alta», añade, poniendo como ejemplo el entorno de Abeleda, una zona quemada hace años donde aún no existe monte viejo, que resulta ideal para el encame del jabalí, uno de los grandes depredadores de la caza menor.

Perdices en el Alto de San Martiño

Para José Rodríguez, el estrés térmico es un problema para el conejo, la liebre y la perdiz, las especies de caza menor más comunes en Deza. Pero la peor amenaza no es el cambio climático, sino precisamente la depredación. "En Dozón, por exemplo, debido ao elevado número de explotacións gandeiras abunda moito o zorro, e precisamente por esa alta densidade volve haber moitos exemplares con sarna", una enfermedad que puede transmitirse a los perros no solo por contacto, sino con acciones tan simples como que el can entre en una toquera de zorros o se roce contra una alambrada por la que pasó antes un ejemplar infectado. "O único sitio onde a caza menor non ten inimigos é onde ardeu", como ocurre en la citada Abeleda. En Dozón, el incendio que asoló el alto de San Martiño en agosto del año pasado las perdices están criando hasta tal punto que ya pueden verse perdigones desde hace unas semanas, mientras que en circunstancias normales las crías no saldrían hasta mediados o finales de julio. La normativa establece que en una zona quemada no puede volver a practicarse la caza hasta el 31 de diciembre del año en que se cumplen 3 ejercicios después de un fuego forestal, de modo que en principio en Dozón no podría cazarse en esa zona hasta finales de 2028, pero si el monte regenera de forma adecuada, podrían adelantarse las fechas.

¿Y sobreviven las crías de fauna salvaje a temperaturas cercanas a los 40 grados? José Rodríguez explica que los animales que nacen en el monte "non teñen problemas, por exemplo, o lobo sempre se instala nunha zona cun regato próximo". Desde Silleda, la sociedad de caza y pesca desde hace algunos años compra conejo criado en Murcia , "que xa vén acostumado ao calor, ainda que sexa un pouco máis caro", explica el presidente del colectivo, Ramón Iglesias Rey. Antaño, en Trasdeza la siembra de conejo se acometía también en marzo, pero las lluvias de comienzos de primavera retrasó la repoblación hasta los meses de mayo y junio.

Los vaivenes meteorológicos que nos acompañan prácticamente desde el invierno ponen en jaque, como decíamos, las cosechas, la salud humana y animal pero también las labores de mantenimiento del monte. Silleda no pudo acometer desbroces y Lalín tampoco, porque cuando el tiempo acompañó lo hizo con tal subida de temperaturas que cualquier labor de maquinaria en el monte implicaba riesgo de incendio por cualquier salto de chispas a la maleza.