El BNG reclama transparencia en el portal digital del Concello

El BNG de A Estrada reclama una reestructuración y actualización urgente del Portal de Transparencia municipal, que considera sumido en un «abandono sistemático» por parte del Gobierno local. La formación ha presentado una moción al pleno tras detectar importantes deficiencias en el acceso a la información y datos sin actualizar desde hace años.

El candidato a la alcaldía, Marcos Borrageros, critica que el portal se ha convertido en una «carcasa vacía» Como ejemplo, señala que para consultar el acta del pleno de abril de 2026 son necesarios ocho clics, mientras que en el caso de la Xunta de Goberno Local pueden hacer falta hasta 24 para llegar a documentos de este mismo año.

Los nacionalistas también denuncian la falta de información económica. Según indican, el último presupuesto publicado es el de 2022 y los apartados de gastos y deuda están vacíos. Tampoco figura contenido sobre patrimonio municipal, contratación de servicios, ayudas o subvenciones.

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En su moción, el BNG pide modificar el sistema de presentación de los datos para hacerlo más accesible e intuitivo, publicar de inmediato toda la información pendiente y establecer un protocolo de mantenimiento que garantice su actualización periódica. «La transparencia no es una opción política ni un acto de cortesía con los vecinos, sino una obligación legal», sostiene Borrageros.