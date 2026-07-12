Agolada es el único concello que sube su deuda viva

El PP de Agolada, el principal partido de la oposición, desvela que días atrás trascendió que este es el único concello de la comarca «que incrementa a súa débeda viva, o único que figura con preto de 119.000 euros en obrigas pendentes de aplicación ao orzamento, e o único entre os concellos chamados a acollerse ao mecanismo extraordinario de pagamento a proveedores debido ao elevado volume de facturas pendentes», explica la portavoz de los populares, Carmen Seijas.

Para el PP, esos créditos aún pendientes de amortizar y ese plan de pago a proveedores «non constitúen feitos illados, senón a consecuencia dunha forma de gobernar baseada na improvisación, na falta de planificación e na ausencia de control sobre o funcionamento do Concello». Seijas añade que cada resolución administrativa e informe que se publica «non fan máis que confirmar que Agolada vive unha situación de desgoberno absoluto. Sempre aparecemos como a excepción negativa da comarca, e iso xa non pode atribuirse á casualidade: é o resultado dunha xestión que fai augas por todos os lados».

A esta urgencia para despachar todas las facturas pendientes y a un crédito que debe asumirse se suma otra cuestión, la pérdida de al menos 40.000 euros correspondientes a la primera anualidad del Plan Camiña, «como consecuencia das deficiencias detectadas no procedemento da contratación». El Plan Camiña, denominado antes Plan Marco, es una iniciativa de la Xunta que permite financiar la ampliación y mejora de los caminos de titularidad municipal y que en ocasiones cubre el 100% de la inversión gracias a fondos europeos, de modo que las arcas locales no tienen que aportar ninguna cuantía.

«O máis grave non é perder unha subvención. O que preocupa é que, cando preguntamos por este asunto no pleno, o alcalde respondeu que non tiña constancia desta situación. E só existen dúas posibilidades: ou realmente descoñecía que o Concello ía perder unha axuda desta importancia, o que demostra que non controla a xestión municipal, ou si o sabía e decidiu non dicir a verdade na sesión plenaria. Calquera das dúas alternativas é gravísima e incompatible coa responsabilidade que require gobernar un concello», indica la portavoz de los populares.

Abandono de Os Pendellos

Al margen de las cuestiones financieras, desde el PP se alerta del deterioro de las prestaciones municipales, como la falta de cobertura de las bajas en la plantilla del Servizo de Axuda no Fogar «e persoas que permanecen días, incluso semanas, sen recibir o servizo que teñen concedido». El principal reclamo turístico del municipio, el antiguo recinto ferial de Os Pendellos, «tiña un evidente estado de suciedade e abandono» en el arranque de la feria Corazón da Artesanía, celebrada el pasado fin de semana. Este abandono llegó a provocar las quejas de varios expositores.

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Por estas cuestiones, el PP reitera que resulta incomprensible que «mentres se suceden estes problemas, o goberno municipal siga mantendo o executivo máis caro da historia de Agolada, cun custo superior aos 150.000 euros anuais en soldos políticos e cargos afíns, nun municipio que apenas ten 2.000 habitantes», concluye Seijas.