Revocan la autorización de vertidos a la empresa Tripas Deza

El Concello de Lalín inició el expediente de revocación de la autorización de vertidos a la empresa Tripas Deza, situada en el polígono industrial de Botos. La concejala delegada de Medio Ambiente, Raquel Lorenzo, concreta que la decisión de la administración municipal se produce después de las útimas denuncias del organismo público Augas de Galicia por los vertidos de aguas residuales detectados en el río Asneiro a su paso precisamente por las inmediaciones del polígono y constatarse que los mencionados vertidos proceden del parque empresarial.

La junta de gobierno local tomó la decisión de iniciar un expediente de revocación de la autorización municipal de vertidos a la red municipal por parte de la sociedad Tripas Deza SL, medida que se materializa como continuación al inicio del expediente sancionador abierto hace un mes.

Trámite de audiencia

Noticias relacionadas

La representante del gobierno lalinense manifiesta que el acuerdo aprobado en la última junta de gobierno también establece la concesión de un trámite de audiencia a la empresa por un período de diez días hábiles. En caso de que la compañía no tome las medidas necesarias para solucionar esta situación, advierte Raquel Lorenzo, este proceso podría derivar ya en la imposición de una sanción contra la mencionada empresa.