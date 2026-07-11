La playa fluvial de Liñares inicia el llenado de la zona de baño

La playa fluvial de Porta Pousada inicia la cuenta atrás para la temporada de baño después de que este viernes quedase completada la instalación de las nuevas compuertas en el río Liñares. La actuación permitirá que, desde este mismo día, comience a elevarse de forma progresiva el nivel del agua hasta alcanzar la altura prevista para el funcionamiento habitual de este espacio recreativo.

Los trabajos finalizaron a primera hora de la mañana y consistieron en la sustitución íntegra de las antiguas compuertas, manteniendo el mismo sistema de funcionamiento que existía hasta ahora. El Concello optó por reproducir el diseño anterior al considerarlo el más fiable. En este sentido, aunque la anterior estructura permaneció operativa durante muchos años, las fuertes crecidas registradas el pasado invierno provocaron graves daños que la dejaron inservible para esta temporada.

El problema fue detectado en marzo, cuando las inspecciones realizadas permitieron comprobar el deterioro de la estructura de madera. Con el descenso del caudal del Liñares también quedó al descubierto la gran cantidad de troncos, ramas y restos de vegetación arrastrados por las riadas invernales. Todo ese material golpeó de forma continuada las compuertas y, unido a la fuerza de la corriente, terminó por causar daños irreparables.

Tras constatar la necesidad de sustituirlas, el Concello remitió el proyecto a las administraciones competentes. La actuación requirió los informes favorables de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia, autorizaciones que llegaron apenas cinco días antes de la apertura de la playa para la temporada de baño. Una vez obtenido el visto bueno, el gobierno local agilizó la contratación de la obra, ejecutada por la empresa Ingenia Domo Madera S.L.

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El concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, supervisó este viernes la finalización de los trabajos y explicó que el llenado de la zona de baño se realizará de forma gradual durante los próximos días. «El proceso culminará cuando el agua alcance la altura de las compuertas, siempre respetando el río y su caudal para evitar perjuicios en la parte baja del Liñares», señaló el edil.