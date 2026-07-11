Sociedade
O Sixto estrea a praza de todos
A aldea forcaricense inaugurou este venres unha ágora de pedra construida con aportacións de veciños emigrados, nun acto ao que asistiron máis de 160 persoas e que demostrou a forza da comunidade
O Sixto é unha aldea de Forcarei con tan só unhas cinco casas habitadas. Non obstante, conta cunha particularidade da que moi poucos núcleos rurais poden presumir: unha praza humanizada para uso e desfrute dos veciños. Iso si, conseguila non foi cousa de subvencións nin iniciativa das administracións públicas. Foron os propios habitantes, e aqueles que teñen relación coa aldea, os que se mobilizaron e puxeron a disposición fondos particulares para materializala. Onte foi a inauguración, un evento no que participaron máis de 160 persoas e que pon de manifesto que, con vontade, nada é imposible. Mesmo no rural, onde parece que as cousas non sempre chegan coa mesma facilidade.
A historia desta obra é digna de quedar inmortalizada nas páxinas do xornal. Haberá cousa de cinco anos, alá polo 2021, constituíuse a Asociación de Veciños do Sixto. Nunha das primeiras reunións falouse de dotar de novos usos unha finca privada que ocupaba o centro da aldea, pero do dito ao feito aínda quedaba moito por andar. Cando a idea chegou a oídos de Luis García Espiña, emigrante afincado en Madrid pero natural do Sixto, non o dubidou. Comprou a parcela e doouna desinteresadamente á entidade veciñal para que puidesen levar a cabo os seus plans.
Pero non abondaba con ter o terreo. Tamén facían falta fondos. Máis tarde, outro emigrado —agora nos Estados Unidos— coñeceu esta proposta e tamén quixo participar. Michell Otero García foi o encargado de custear a práctica totalidade das obras. En honra á súa xenerosidade, entre os actos de onte estivo o descubrimento dunha placa honorífica cos nomes de ambos.
A recén estreada praza do Sixto conta cuns 350 metros cadrados de extensión, bancos, un palco e unha fonte de pedra tamén doada por García Espiña. Onte, máis de 160 persoas achegáronse á inauguración, que contou coa actuación de Sons das Corbaceiras e Adrián Torres, un pincho popular e a emisión do partido da selección española. Pero, sobre todo, onte os veciños desta aldea de Terra de Montes deron exemplo do que significa crear comunidade.
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