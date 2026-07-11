Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio AlmeríaCarpetazo Proyecto AltriPantalla Mundial DiputaciónHijo con EsclerosisConciertos chiringuitos VigoRelevo en InditexOposiciones EducaciónHijo con Esclerosis
instagramlinkedin

Sociedade

O Sixto estrea a praza de todos

A aldea forcaricense inaugurou este venres unha ágora de pedra construida con aportacións de veciños emigrados, nun acto ao que asistiron máis de 160 persoas e que demostrou a forza da comunidade

Membros da asociación con Michell Otero e Luis Espiña durante a inauguración.

Membros da asociación con Michell Otero e Luis Espiña durante a inauguración. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nerea Couceiro

A Estrada

O Sixto é unha aldea de Forcarei con tan só unhas cinco casas habitadas. Non obstante, conta cunha particularidade da que moi poucos núcleos rurais poden presumir: unha praza humanizada para uso e desfrute dos veciños. Iso si, conseguila non foi cousa de subvencións nin iniciativa das administracións públicas. Foron os propios habitantes, e aqueles que teñen relación coa aldea, os que se mobilizaron e puxeron a disposición fondos particulares para materializala. Onte foi a inauguración, un evento no que participaron máis de 160 persoas e que pon de manifesto que, con vontade, nada é imposible. Mesmo no rural, onde parece que as cousas non sempre chegan coa mesma facilidade.

Exposición fotográfica. | FDV

Exposición fotográfica. | FDV

A historia desta obra é digna de quedar inmortalizada nas páxinas do xornal. Haberá cousa de cinco anos, alá polo 2021, constituíuse a Asociación de Veciños do Sixto. Nunha das primeiras reunións falouse de dotar de novos usos unha finca privada que ocupaba o centro da aldea, pero do dito ao feito aínda quedaba moito por andar. Cando a idea chegou a oídos de Luis García Espiña, emigrante afincado en Madrid pero natural do Sixto, non o dubidou. Comprou a parcela e doouna desinteresadamente á entidade veciñal para que puidesen levar a cabo os seus plans.

Actuación do grupo Sons das Corbaceiras. | FDV

Actuación do grupo Sons das Corbaceiras. / FDV

Pero non abondaba con ter o terreo. Tamén facían falta fondos. Máis tarde, outro emigrado —agora nos Estados Unidos— coñeceu esta proposta e tamén quixo participar. Michell Otero García foi o encargado de custear a práctica totalidade das obras. En honra á súa xenerosidade, entre os actos de onte estivo o descubrimento dunha placa honorífica cos nomes de ambos.

Noticias relacionadas

A recén estreada praza do Sixto conta cuns 350 metros cadrados de extensión, bancos, un palco e unha fonte de pedra tamén doada por García Espiña. Onte, máis de 160 persoas achegáronse á inauguración, que contou coa actuación de Sons das Corbaceiras e Adrián Torres, un pincho popular e a emisión do partido da selección española. Pero, sobre todo, onte os veciños desta aldea de Terra de Montes deron exemplo do que significa crear comunidade.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents