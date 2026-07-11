Los municipios de Deza y Tabeirós ganaron en un lustro un millar de hogares con acceso a internet

Los hogares de Deza y Tabeirós- Montes avanzaron en digitalización en el último lustro, aunque a un ritmo desigual y todavía por debajo de la media provincial. La conexión a internet se extendió durante estos cinco años, pero perdió posiciones frente a otras comarcas de Pontevedra, mientras que la disponibilidad de ordenador evolucionó de forma más favorable y permitió recortar parte de la brecha con el conjunto de la provincia.

El área formada estas dos comarcas del interior provincial contabilizaba el pasado año (el último analizados por la administración autonómica) 21.821 hogares con conexión a internet contratada, lo que representaba el 87,76 % del total. Cinco años antes eran 20.751, equivalentes al 82,29 %. El balance deja así 1.070 hogares conectados más, un incremento del 5,16 %, y una mejora de 5,47 puntos porcentuales en la tasa de acceso. Pese al avance, el territorio quedó por debajo del promedio de Pontevedra, donde el 91,83 % de los hogares disponía de internet en 2025. La diferencia se situó en 4,07 puntos, frente a apenas 1,06 puntos en 2020, cuando Deza y Tabeirós alcanzaban el 82,29 % y la provincia el 83,35 %. La brecha, por tanto, se amplió durante el periodo analizado.

La comparación con el resto de áreas provinciales sitúa a Deza y Tabeirós en la quinta posición de seis. Solo Pontevedra sur presenta un porcentaje menor, con un 87,17 %. Por delante aparecen el área de Vigo, con un 93,50 %; O Morrazo, con un 92,78 %; el área de Pontevedra, con un 91,70 %; y Caldas-O Salnés, con un 91,65 %.

La evolución también fue más moderada que en la mayoría de estas zonas. O Morrazo lideró el crecimiento entre 2020 y 2025, con una subida de 12,31 puntos, seguido de Caldas-O Salnés, con 12,13, y Pontevedra sur, con 9,28. El área de Vigo avanzó 7,75 puntos. Deza y Tabeirós mejoraron 5,47, únicamente por encima del área de Pontevedra, que aumentó 5,17. El conjunto provincial ganó 8,48 puntos. Esta menor progresión hizo que Deza y Tabeirós pasasen del tercer puesto en 2020 al quinto en 2025. En términos absolutos, además, fueron el territorio con menos hogares conectados, aunque este dato está condicionado por su menor volumen de población y de residencias familiares respecto a las áreas urbanas y costeras.

La fotografía cambia parcialmente al analizar la presencia de ordenadores. En 2025 había 15.706 hogares de Deza y Tabeirós con este tipo de equipamiento, frente a los 14.622 de 2020. Son 1.084 más, un aumento del 7,41 %. La tasa pasó del 57,98 % al 63,17 %, con una ganancia de 5,19 puntos.

Este crecimiento superó el promedio provincial, que avanzó 3,51 puntos, desde el 67,09 % de 2020 hasta el 70,60 % de 2025. Deza y Tabeirós registraron el segundo mayor incremento de Pontevedra, solo por detrás de O Morrazo, donde el porcentaje subió 5,63 puntos. Pontevedra sur mejoró 5,14; el área de Pontevedra, 4,76; Vigo, 3; y Caldas-O Salnés apenas 0,32 puntos. La mayor subida permitió reducir la distancia respecto a la provincia en este indicador. La diferencia, que era de 9,11 puntos en 2020, se estrechó hasta 7,43 en 2025. No obstante, Deza y Tabeirós mantuvieron el quinto puesto provincial, por delante de Pontevedra sur, con un 60,54 %, pero lejos del área de Pontevedra, que encabezaba la clasificación con un 75,54 %. O Morrazo llegaba al 73,88 %, Vigo al 73,05 % y Caldas-O Salnés al 67,80 %.

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Los datos reflejan, en definitiva, una mejora sostenida del equipamiento tecnológico de los hogares de las dos comarcas, pero también una evolución a dos velocidades. La disponibilidad de ordenador ganó terreno con mayor intensidad que en el conjunto provincial, mientras que la extensión de internet resultó más lenta que en la mayoría de las áreas pontevedresas. El territorio mejoró sus cifras absolutas, aunque sigue afrontando una brecha digital significativa, especialmente en la conexión a la red.