López destaca en Abades el éxito de los minicampamentos

El conselleiro de Xuventude, José López Campos, acudió al Centro de Actividades FervenzAventura, donde se desarrolla el minicampamento Pequeaventura na Granxa. Se trata de una de las propuestas de la campaña de la Xunta Modo Verán Activo, que dio comienzo a finales de junio y que se extenderá hasta septiembre, con una oferta total de 11.932 plazas, 302 más que el año pasado.

Acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, y la directora xeral de Xuventude Lara Meneses, destacó que esta este es uno de los programas más importantes del departamento en el que tiene que ver con la juventud. En Abades conoció las impresiones de los niños de entre 9 y 12 años, que finalizaron el segundo de los cuatro turnos en las que se reparte esta actividad en FervenzAventura, con 35 niños en cada una de ellas, y que se corresponde con los minicampamentos Coñece Galicia. Así, puntualizó que es una modalidad que permite ofrecer una propuesta lúdico formativa en espacios naturales con una duración de cinco días, favoreciendo así la conciliación e invitando a los más pequeños a conocer la riqueza natural y patrimonial de Galicia. Además, dijo que este año esta opción aumentó en cerca de 100 sus plazas con respecto a la campaña anterior, llegando a las 876, de las que 425 corresponden a la provincia de Pontevedra con acciones en siete instalaciones en Tomiño, Poio, Sanxenxo, Meaño, Fornelos de Montes y esta de Silleda.

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Pequeaventura na Granxa incluye actividades de granja sobre cuidados, alimentación, hábitos y costumbres de los animales, huerta ecológica, talleres ecológicos, iniciación a la hípica, juegos de educación ambiental y aula de naturaleza; de aventura, poniendo el foco en técnicas de orientación y supervivencia; rutas de interpretación ambiental por el entorno; rocódromo y tirolina, y propuestas deportivas como el tiro con arco, gincanas, juegos predeportivos y actividades acuáticas en la pisci-en la. A esto se le suman otras acciones que abarcan veladas de animación con juegos en equipo y actuaciones y juegos nocturnos de habilidades y talentos.