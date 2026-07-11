A Estrada avanza en la creación de un aparcamiento para camiones

El gobierno de A Estrada aprobará el próximo lunes en junta de gobierno el expediente de contratación de las obras para construir el nuevo aparcamiento municipal para camiones, una infraestructura que dará respuesta a una demanda histórica del sector del transporte local. El recinto se ubicará en la explanada situada en la parte posterior de la estación de autobuses y contará con una superficie de unos 4.400 metros cuadrados, en la que se habilitarán 25 plazas de estacionamiento.

El anuncio llega coincidiendo con la celebración de San Cristóbal, patrón de los transportistas, cuya festividad se conmemora este fin de semana en el municipio. El alcalde, Gonzalo Louzao, recordó que fue precisamente durante la celebración del año pasado cuando los profesionales del transporte trasladaron la necesidad de disponer de un espacio vigilado en el que poder dejar sus vehículos.

Una vez aprobados los pliegos de contratación, la publicación de la licitación será inmediata. A partir de ese momento se abrirá un plazo de 20 días para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas y optar a la ejecución de las obras.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 60.000 euros, financiada a través del plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El Concello ha elegido para esta actuación una parcela actualmente en desuso, situada detrás de la estación de autobuses, por tratarse de un emplazamiento con buenos accesos y una ubicación céntrica.

Además de crear un espacio específico para el estacionamiento de vehículos pesados, la actuación contribuirá a retirar los camiones de distintas calles del municipio donde habitualmente permanecen aparcados, mejorando así la movilidad y la ordenación del tráfico urbano.

El diseño de la nueva infraestructura fue definido tras mantener diversas reuniones con representantes del sector del transporte, con el objetivo de adaptar el proyecto a sus necesidades. Entre las actuaciones previstas figura la reposición del cierre perimetral de la parcela y la instalación de un portal de acceso controlado mediante un sistema de tarjetas. Los transportistas de A Estrada deberán solicitar esta acreditación en el Concello para poder utilizar el recinto.

Asimismo, el aparcamiento dispondrá de 25 plazas debidamente señalizadas y contará con torres de iluminación y un sistema de videovigilancia que reforzará la seguridad de los vehículos estacionados. El acceso estará restringido exclusivamente a los profesionales autorizados que dispongan de la correspondiente tarjeta.

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La aprobación del expediente coincide con los actos organizados este sábado con motivo de San Cristóbal. Tras la misa prevista para las 19.30 horas, se celebrará la tradicional procesión automobilística por las principales calles de la villa. La comitiva partirá desde la estación de autobuses y recorrerá la avenida Benito Vigo, la rotonda de As Colonias, Fernando Conde, la calle Ulla y Calvo Sotelo hasta llegar a la Praza de Galicia, donde tendrá lugar la bendición de vehículos junto a la imagen del patrón, acompañada por la Banda Municipal de A Estrada. La jornada concluirá con una cena de confraternidad y una fiesta en la Praza da Feira.