Equina Galicia presume de nivel deportivo en su jornada inaugural

Desde ayer viernes y hasta el domingo, el complejo ferial de Silleda acoge la 12ª edición de Equina Galicia, cuyo programa ofrece una decena de competiciones a las que acudirán 200 ejemplares de nueve países. Además de los torneos, están programados una conferencia, un 'clinic' (es un curso intensivo y de corta duración) y un espectáculo ecuestre.

El viernes por la mañana comenzó el XII Campeonato de España Pura Raza Española-ANCCE de Galicia con varias secciones de potros, potras y yeguas a las que concurren 41 ganaderías, que proceden de distintas comunidades españolas y de otros ocho países: Alemania, Bélgica, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Italia y México. Esta presencia internacional comenzó a crecer hace cuatro años. El torneo vuelve a celebrarse con la categoría de tres estrellas que concede la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española como reconocimiento a la evolución de la cita y al esfuerzo organizativo, y es clasificatorio para la final mundial que tendrá lugar en Sevilla del 11 al 22 de noviembre en el Salón Internacional de Pura Raza Española. Hasta el domingo, se someterán a 'exámenes' morfológicos y de movimiento casi 80 ejemplares de pura raza española.

También en la jornada inaugural comenzó el Concurso Nacional de Doma Clásica, que organiza la Real Federación Hípica Española, así como la III Prueba de Equitación del Trabajo. Este certamen también será puntuable, en su caso para el Campeonato Nacional, y congrega a casi 20 binomios de Galicia; Navarra; Extremadura; Castilla y León; Madrid y Andalucía. Evalúa las habilidades y destrezas del caballo para el trabajo en el campo, e incluye de nuevo pruebas de doma, manejabilidad, velocidad y apartado de ganado.

Al margen de los torneos, durante el viernes la conferencia 'Inteligencia artificial y el caballo de pura raza española" abordó cómo la IA está transformando la gestión, salud y venta del caballo español al poder aplicarse en la cría para, por ejemplo, simular cruces para evitar enfermedades hereditarias o mejorar aptitudes.

Novedades

Las tres competiciones que mencionamos comenzarán a lo largo del fin de semana y se combinarán con otras siete pruebas. Así, la doma clásica cobra este sábado un gran protagonismo, ya que se celebrarán la Copa ANCCE de Doma Clásica y la Copa Concello de Silleda, que se estrenan en Equina. Se mantienen la Copa Turismo Rías Baixas-Deputación de Pontevedra, el Territorial de la Federación Hípica Galega, la XXVII Copa Accega y el VIII Trofeo Xunta de Galicia-Medio Rural de Doma Clásica.

En la jornada de hoy sábado Sofía Suárez impartirá un clínic que explica cómo es el proceso de adaptación de la silla de monta a la anatomía tanto del caballo como del jinete. También está previsto un espectáculo ecuestre. Por último, el domingo tendrá lugar la segunda de las cuatro pruebas del Campeonato Gallego de Enganches. Esta competición será un open, de modo que incluye pruebas tanto federadas como no federadas. Por ello, serán puntuables para el Campeonato de Galicia tres modalidades: Limonera, Tronco y Ponis. Las dos primeras consisten en carruajes de cuatro ruedas con uno y dos caballos, respectivamente, mientras que la de Ponis está orientada a niños y niñas, con un carruaje tirado por un poni. En la prueba Libre, que es no federada, se admite cualquier tipo de caballo y coche.