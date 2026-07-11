Destinan medio millón de euros a arreglos en la EP-7001

La Diputación de Pontevedra y el Concello de Forcarei invertirán más de 570.000 euros en la mejora de la carretera provincial EP-7001, que conecta el municipio con A Estrada. La junta de gobierno provincial aprobó este viernes el convenio de colaboración que permitirá ejecutar las obras en un tramo de cerca de un kilómetro, entre la rotonda próxima al campo de fútbol y la piscina municipales y el enlace con la EP-7201.

La actuación será financiada en un 80 % por la Diputación y en un 20 % por el Concello. El presidente provincial, Luis López, destacó que el proyecto permitirá «mejorar la movilidad peatonal mediante una senda de 2,5 metros de ancho en el margen izquierdo», además de renovar el firme, el drenaje, la iluminación y la señalización horizontal. El plazo de ejecución previsto es de seis meses.

López recordó que esta intervención se suma a otra ya adjudicada en junio en la misma carretera, en el término municipal de A Estrada, con una inversión cercana a los 900.000 euros. Entre ambas actuaciones, la EP-7001 recibirá más de 1,5 millones de euros.

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Además, la junta de gobierno aprobó otros 410.000 euros del Plan +Provincia 2026-2027 para rehabilitar caminos y vías municipales en las parroquias de Aciveiro, Forcarei, A Madalena y Pardesoa, con actuaciones de refuerzo del firme y mejora del drenaje.