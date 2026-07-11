A Deputación anuncia un «intenso» programa sobre Neira Vilas

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, celebra a elección do escritor cruceño Xosé Neira Viñas como homenaxeado nas Letras Galegas 2027, e avanza que a administración provincial vai organizar «unha morea de actividades en torno á súa figura e á súa obra». López lembra que el, como Neira Vilas, naceu nas terras da comarca do Deza, e que igual que o autor de Gres, tamén ren «un profundo amor pola nosa terra e pola nosa lingua, que Neira Vilas se ocupuo de dignificar mediante a súa obra escrita e coa súa defensa da identidade propia do pono galego», e enfade que un anaco deste recoñecemento «vai para as persoas que defendeu Neira Vilas».