Letras Galegas
A Deputación anuncia un «intenso» programa sobre Neira Vilas
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Redacción
Vila de Cruces
O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, celebra a elección do escritor cruceño Xosé Neira Viñas como homenaxeado nas Letras Galegas 2027, e avanza que a administración provincial vai organizar «unha morea de actividades en torno á súa figura e á súa obra». López lembra que el, como Neira Vilas, naceu nas terras da comarca do Deza, e que igual que o autor de Gres, tamén ren «un profundo amor pola nosa terra e pola nosa lingua, que Neira Vilas se ocupuo de dignificar mediante a súa obra escrita e coa súa defensa da identidade propia do pono galego», e enfade que un anaco deste recoñecemento «vai para as persoas que defendeu Neira Vilas».
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