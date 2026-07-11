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El concejal lalinense Avelino Souto pasa a ocupar la vicesecretaría del área de Medio Rural de Nuevas Generaciones

Compaginará esta nueva responsabilidad con su trabajo al frente de los departamentos locales de Política Social, Igualdade e Xuventude

Avelino Souto, en la explotación ganadera de su familia, junto a los diputados autonómicos Paula Prado y Miguel Ángel Viso.

Avelino Souto, en la explotación ganadera de su familia, junto a los diputados autonómicos Paula Prado y Miguel Ángel Viso. / Íñigo Rolán

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Lalín

Avelino Souto vuelve a dar un salto en su carrera política. Con 27 años de edad, el actual portavoz del PP de Lalín y responsable de las áreas de Política Social, Igualdade e Xuventude acaba de ser novambrado vicesecretario del área de Medio Rural de Nuevas Generaciones, la organización juvenil de Partido Popular. La entidad, además, ratifica su incorporación al comité de dirección, su máximo órgano ejecutivo. Souto seguirá al frente de sus cargos en ejecutivo lalinense y compatibilizará esta labor política con el trabajo desde la seder nacional del PP en la calle Génova de Madrid, «desde donde contribuirá a diseñar las políticas y la estrategia de la organización en todo el territorio nacional», indican desde Nuevas Generaciones.

El nombramiento, por otra parte, consolida el peso de la cabecera comarcal dezana en las estructuras nacionales de Nuevas Generaciones «y pone en valor la capacidad, el compromiso y la preparación de una nueva generación de jóvenes que trabaja para defender el futuro del medio rural, siendo la generación de cambio en España».

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