El club de fútbol Vilatuxe gestionará el chiringuito de Pozo do Boi

El equipo de fútbol de Vilatuxe gestionará el chiringuito situado en la playa fluvial de Pozo do Boi, en esta parroquia lalinense. La junta de gobierno local resolvió de forma favorable la solicitud presentada por Vilatuxe Fútbol Clube referida a l permiso para explotar el chiringuito del espacio fluvial durante los meses de junio, julio y agosto, con los horarios de atención al público de lunes a domingo entre las 16.00 y las 21.00 horas. En caso de que las condiciones meteorológicas no sean favorables no se abrirá.

El club debe asumir posibles daños que puedan producirse por el uso de la instalación y la limpieza de los baños cuando no sea realizada por el Concello.