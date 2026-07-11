Canteira
Un campus con moito gol
Remata a primeira semana do EF Lalín-Xpert no Cortizo
O campus de fútbol EF Lalín-Xpert pechou con grande éxito a súa primeira semana de actividade, superando as expectativas. Durante estes sete días, un cento de mozos desfrutaron de intensas xornadas de adestramento técnico e actividades de convivencia no Manuel Anxo Cortizo. O corpo técnico amosouse moi satisfeito coa evolución e o compañeirismo amosado polos pequenos futbolistas. Como broche de ouro, onte o alcalde de Lalín, José Crespo, visitou as instalacións para amosar o seu apoio ao deporte base local. Tras o descanso de fin de semana, o evento afrontará a súa segunda e última semana co obxectivo de consolidar as habilidades adquiridas e despedir unha edición que xa se consagra como un referente absoluto na comarca de Deza. O balón volverá a rodar no Cortizo.
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