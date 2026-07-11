El Altar do Sol de Lalín ofrecerá siete horas de ciencia por el eclipse solar

El Concello de Lalín ha presentado la programación completa para el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse total de Sol, una jornada que convertirá al Altar do Sol de Alperiz en el principal gran punto de encuentro para seguir este fenómeno astronómico excepcional en Galicia. La iniciativa permitirá que los asistentes sigan simultáneamente la evolución del eclipse mediante una retransmisión audiovisual bidireccional con la Prai das Catedrais, en Ribadeo, uniendo así el interior de la comunidad con la costa lucense. El programa institucional, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra y el Concello de Ribadeo, configura una de las propuestas de divulgación científica más completas de la región para este evento que no se repetirá con características similares hasta el año de 2053.

La jornada ofrecerá una programación continua de más de siete horas de actividades que comenzarán a las 17.30 horas con la salida de autobuses gratuitos desde la Praza de Galicia, requiriendo reserva previa en las dependencias del Museo Municipal Ramón María Aller. A las 17.50 horas se abrirá el punto de información oficial para entregar gafas de observación homologadas a los primeros 500 visitantes, dando paso a las 18.00 horas a una contextualización histórica del conjunto megalítico de Alperiz por parte del arqueólogo Víctor García, que destacará el valor de este monumento vinculado desde hace milenios al astro rey. A las 19.15 horas, el profesor José Ángel Docobo, director científico de Lalín Destino Starlight, iniciará las explicaciones astronómicas y conectará en directo con Ribadeo para preparar la observación del eclipse total, cuyo momento cumbre se producirá a las 20.25 horas.

Tras finalizar el fenómeno y concluir la conexión con la costa, la programación continuará a las 21.00 horas con el concierto del reconocido dúo de música tradicional contemporánea Caamaño & Ameixeiras, integrado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras, ganadoras del Premio Martín Códax 2024 y del Premio de la Academia de la Música de España en 2025. Posteriormente, a las 22.30 horas, el DJ y productor gallego Kike Varela ofrecerá su espectáculo «Electrofoliada no Altar do Sol», fusionando la electrónica con la raíz autóctona. La medianoche estará dedicada a una sesión de explicación y observación guiada de las Perseidas a cargo del profesor Docobo , aprovechando la gran calidad del cielo nocturno de la zona, para finalizar la jornada con el regreso de los autobuses hacia el casco urbano a la 1.00 horas de la madrugada.

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Con esta ambiciosa planificación, el Gobierno local busca aprovechar la tríada histórica de eclipses de los años 2026, 2027 y 2028 para posicionar estratégicamente al municipio dentro del mapa mundial del turismo científico y astronómico. De este modo, Lalín pretende consolidar la certificación de su territorio como Destino Starlight y sumar este recurso a sus atractivos turísticos tradicionales basados en la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio gallego.