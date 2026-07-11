Un algoritmo rescata el ayer de Zobra

El patrimonio oculto del rural gallego encuentra a veces sus mejores aliados en la curiosidad y las nuevas tecnologías. Este es el caso de Juan Jesús Mariño Mariño, «Patxi»,un creador audiovisual aficionado que ha puesto el foco en la parroquia lalinense de Zobra. Nacido hace 45 años en Vilagarcía de Arousa, Mariño compagina su mirada artística y divulgativa con una dilatada y exigente trayectoria profesional en el sector de las emergencias. Actualmente, ejerce como sargento jefe del parque de O Morrazo, integrado en el Consorcio de Bombeiros de Pontevedra, y es el secretario de la delegación gallega de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), entidad en la que además trabaja de forma activa como formador especializado en Gestión Operativa y Mando.

Patxi Mariño durante la realización de su corto documental de Zobra. / Cedida

A través de la realización de un microdocumental sobre Zobra, este profesional de la seguridad busca un objetivo estrictamente divulgativo: difundir la rica e interesante historia que se esconde detrás de este rincón de Lalín, mostrando al público un potencial turístico que merece ser descubierto. Durante su inmersión en la zona, el autor quedó fascinado por las denominadas casas de la mina, antiguas edificaciones donde residían los trabajadores de las explotaciones mineras de la época y que hoy en día han sido rehabilitadas con acierto como alojamientos de turismo rural. Mariño destaca el excelente estado de estas instalaciones, ideales para el descanso, y ensalza de manera especial la labor de la Comunidad de Montes local. Este colectivo no solo se encarga de la gestión directa de las casas rurales, sino que realiza un trabajo impecable en el cuidado, limpieza y conservación del monte, un esfuerzo vecinal que el creador califica de fantástico.

Desde el punto de vista técnico, el vídeo destaca por una atractiva mezcla de herramientas. Mariño combina imágenes tomadas a pie de campo con una cámara portátil, espectaculares planos aéreos capturados mediante el uso de un dron y un uso innovador de la inteligencia artificial, empleada para dar vida y contextualizar fotos del entorno y de los animales de la zona.

A pesar del notable acabado visual, Mariño insiste en su condición de aficionado en este ámbito y descarta por completo la intención de competir. Sus vídeos nacen del placer de experimentar, probar técnicas y dar forma a documentales muy cortitos sin la presión de presentarse a certámenes o concursos. Zobra no es su única parada; aprovechando sus viajes, como el que realizó recientemente para un examen en León, el autor ya ha inmortalizado otros tesoros patrimoniales. Entre sus piezas anteriores destacan la torre medieval de Doncos, ubicada en el municipio lucense de As Nogais en pleno Camino de Santiago, y el histórico Monasterio de Santa María de Carracedo, cerca de Ponferrada. Una serie de píldoras documentales que demuestran que la pasión por la historia no entiende de grandes presupuestos, sino de ganas de narrar.

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Con cada nueva parada en el camino, Juan Jesús Mariño demuestra que la tecnología actual no solo sirve para mirar hacia el futuro, sino también para proteger las raíces de aquellos lugares que el ritmo moderno amenaza con dejar atrás. Su trabajo en Zobra es el reflejo de una filosofía personal donde el respeto por la tradición, el esfuerzo comunitario y la curiosidad se entrelazan de forma natural. Sin pretensiones de fama ni premios, este jefe de bomberos reconvertido en cronista visual sigue demostrando que, a veces, los mejores homenajes a nuestra tierra nacen de la manera más generosa: por el simple y puro placer de contar una buena historia.