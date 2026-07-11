Aedeza acoge un curso de manipulador de alimentos del GDR

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Pontevedra Norte organizará el próximo 14 de julio una nueva acción formativa sobre Manipulador de Alimentos, dirigida a personas interesadas en adquirir o actualizar los conocimientos básicos relacionados con la manipulación segura de productos alimentarios.

La formación se desarrollará en modalidad presencial y comenzará a las 17.00 horas en la sede de la Asociación de Empresarios de Deza (AEDEZA), entidad que colabora en la organización de esta iniciativa.

El curso forma parte de la programación formativa impulsada por el GDR Pontevedra Norte con el objetivo de facilitar a asociados, profesionales y personas interesadas el acceso a una formación práctica y útil para el desarrollo de su actividad laboral o empresarial.

La acción está especialmente orientada a profesionales vinculados con los sectores de la alimentación, la hostelería, el comercio y los servicios, así como a aquellas personas que necesiten adquirir o actualizar la formación básica exigida para la manipulación de alimentos.

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Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción o solicitar más información a través del teléfono 986 787 091 o del correo electrónico asociacion@aedeza.com. La acción cuenta con la financiación de la Axencia de Turismo de Galicia y con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Deza y de la Xunta de Galicia.