Adiós a «Luis do Foxo», el alma de la misa de San Roque en su garaje

Fallece a los 91 años Luis Varela Iglesias, «Luis do Foxo». Su recuerdo permanecerá por su devoción al organizar cada año en el garaje de su casa una misa por San Roque. La conducción del cadáver será este domingo, a las 16.45 horas, del Tanatorio Albia a la iglesia parroquial de Silleda para la celebración de su funeral y posterior entierro en el cementerio parroquial de Trasdeza.