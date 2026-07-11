Conciliación
Abre nuevo período de matrícula para el campus deportivo
Los interesados en asistir en el turno de agosto pueden anotarse a partir del día 15
redacción
El departamento municipal de Deportes del Concello de A Estrada abrirá del 15 al 22 de julio un nuevo plazo de inscripción para participar en las dos quincenas de agosto del Campus Deportivo de Verano, un programa que busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones estivales.
Las personas que quedaron fuera de la edición de julio por no haber presentado la solicitud dentro del plazo establecido podrán inscribirse ahora para agosto. En su caso, únicamente deberán presentar la ficha en la que indiquen si desean participar en la primera quincena, en la segunda o en ambas. El resto de solicitantes deberá aportar también la documentación requerida, entre ella las copias del DNI y de la tarjeta sanitaria del menor, además del DNI del padre, madre o tutor.
El Campus Deportivo de Verano está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 15 años, cumplidos a 1 de julio de 2026. Las actividades se adaptan a la edad y desarrollo de los participantes y promueven valores como la disciplina, el esfuerzo, la integración, la igualdad, la higiene y el respeto a las normas.
El programa ha registrado este año un total de 418 solicitudes. En la primera quincena de julio participan 296 menores y en la segunda 278, mientras que para agosto ya hay inscritos 169 campistas en la primera quincena y 144 en la segunda.
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