Más de 1.500 personas se rinden al Lacón en Silleda

Un año más, y van 26, la Festa do Lacón volvió a demostrar que Silleda puede ser la opción ideal para pasar una noche de verano, aunque no tenga vistas al mar y deba competir con decenas de alternativas de ocio en este segundo fin de semana de julio. La cita gastronómica reunió este viernes a 1.525 comensales, según indican desde la Asociación Cultural O Lacón. Los asistentes dieron buena cuenta de 305 lacones, de los que 188 fueron asados entre Panadería Bouzada y Culinaria (que colabora por primera vez en el evento) y los 117 cocidos por Embutidos Lalinense, ya desde primera hora de la mañana. La velada nocturna estuvo acompañada por el repertorio musical de Mariachi Sol de Galicia, Panorama City y DJ Unai.

Una de las actuaciones musicales. / Bernabé / Amanda Castro

Aunque la cita gastronómica comenzó casi entrada la noche, los vecinos y visitantes ya pudieron hacer boca a lo largo de la jornada, con una degustación por la mañana, en la que tampoco faltó la música con la charanga Os Atrevidos, la Banda de Música Xuvenil de Silleda, el grupo de gaitas Aires do Trasdeza y la formación de acordeones de la Escola de Música de Silleda. Cabe recordar que este año, el cartel de la Festa do Lacón, firmado por Ángel Llorente, sirve de homenaje a los 50 años del club deportivo SD Silleda.

Los más jóvenes disfrutaron de las atracciones. / Bernabé / Amanda Castro

Las Festas de Verán seguirán combinando gastronomía y música durante el fin de semana. Hoy sábado, a partir de las 19.30 horas y durante toda la tarde está programada una 'Espetada musical', a cargo del colectivo SIC Iniciativas Culturais. La cita será en el cruce en el entorno de la Praza Siñor Afranio y las entradas pueden adquirirse en el propio lugar. Tras la 'merencea' a base de espetos y cócteles, un bingo musical pondrá a prueba la memoria de los asistentes. Quien cubra doble línea y bingo en sus cartones con las casi 200 canciones populares llevará premio. La organización invita a asistir con la ropa más hortera que tenga en casa. Para completar la velada, tras esta Espetada Musical actuarán el grupo Área 33, la orquesta La Misión y el pinchadiscos Marcos Kintana.

La verbena del jueves contó con París de Noia. / CEDIDAS / FDV_Externas

Bandas locales

Por último, el domingo las dos bandas de música municipales se encargarán del pasacalles, a partir de las 11.00 horas. La misa solemne comenzará a las 12.30 horas y estará acompañada por la Coral Polifónica Trasdeza. Troula Animación protagoniza el espectáculo 'Unha de piratas', a las 18.00 horas, y tras esta sesión la Banda Municipal de Silleda y la Recreativa e Cultural de Bandeira ofrecerán un concierto en la Praza do Siñor Afranio, a las 19.30 horas. Las Festas de Verán de Silleda bajan el telón con la verbena a cargo de la orquesta Marbella, DJ Bruno y una sesión de fuegos de artificio, prevista justo para medianoche.