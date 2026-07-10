Fiestas patronales
Xaxán celebra San Cristovo sin cohetes y con procesión este domingo
Redacción
La parroquia de Xaxán afronta este fin de semana los días grandes de sus fiestas patronales de San Benito y San Cristovo con un programa que combina tradición, convivencia vecinal y celebración religiosa. Entre las novedades de este año figura la suspensión de las habituales bombas de palenque. La situación de sequía actual, las medidas de prevención de incendios, los avisos por altas temperaturas y la falta de personal autorizado disponible llevaron a la comisión a tomar esta decisión.
La programación arranca este viernes con la torresmada popular a las 21:30 horas. Además, coincidiendo con el horario del partido entre España y Bélgica, los asistentes podrán disfrutar de una noche animada antes de la verbena con las actuaciones del grupo Punto Zero y DJ Smile.
El sábado se celebrarán misas durante toda la mañana por San Benito, culminando con la misa solemne y la procesión en honor al santo. La tradicional Festa dos Chóferes mantendrá su comida de confraternidad para esta jornada. Y debido a la coincidencia de este año en las festividades de San Benito y San Cristovo, la procesión y bendición de los vehículos se traslada al domingo. Ese día, a las 13:15 hora será la misa campestre en el campo de la fiesta seguida de la procesión de vehículos por la antigua parroquia de Pena, y su bendición.
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