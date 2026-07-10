Rodeiro pone en marcha el Tour Cambote para conocer las cuatro provincias

El Concello de Rodeiro, a través de la Concellería de Traballo, ha puesto en marcha una nueva propuesta destinada a fomentar el entretenimiento activo, la convivencia y el conocimiento del patrimonio gallego. Se trata del Tour Cambote: Descubrindo as catro provincias de Galicia, una iniciativa que permitirá a los vecinos realizar diferentes excursiones a lo largo del año para conocer los lugares más emblemáticos de cada una de las provincias.

Este nuevo programa nace con la intención de ofrecer alternativas de ocio accesibles y de calidad, favoreciendo la participación social y creando espacios de encuentro entre los vecinos. Al mismo tiempo, busca poner en valor la riqueza paisajística y el orgullo por el patrimonio propio.

La primera parada de este recorrido será A Coruña, con una visita a la Costa Ártabra, una de las zonas costeras más singulares de la comunidad, caracterizada por sus impresionantes cantiles, villas marineras y espacios naturales de gran belleza.

La excursión se celebrará el miércoles 22 de julio, con salida a las 8:00 desde Rodeiro y regreso previsto a las 22:00 horas. A lo largo de la jornada, los participantes recorrerán algunos de los lugares más representativos de la comarca.

El itinerario incluye una primera parada en Cedeira, una villa marinera que conserva toda la esencia de las Rias Baixas y que permitirá descubrir su ambiente portuario y su ambiente portuario y su estrecho vínculo con el mar.

Posteriormente, el grupo se desplazará hasta San Andrés de Teixido, uno de los santuarios más conocidos de Galicia y lugar de grande importancia histórica y espiritual. La visita permitirá conocer sus tradiciones y leyendas populares.

La siguiente parada será en Cabo Ortegal, uno de los puntos geográficos más emblemáticos de la comunidad, donde se unen el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Las personas asistentes podrán contemplar una de las panorámicas costeras más impresionantes de Galicia y conocer la importancia geológica y ambiental de este espacio natural.

La jornada finalizará con un paseo por Cariño, una villa marinera que destaca por su puerto pesquero, su encanto tradicional y la tranquilidad de sus calles, convirtiéndose en el broche perfecto para una intensa jornada de descubrimiento.

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El precio de la excursión es de 20 euros y las inscripciones ya están abiertas y podrán realizarse hasta el 20 de julio, incluido, en el Concello de Rodeiro o en la Biblioteca Municipal, así como a través de los teléfonos 986 79 00 09 y 986 79 03 01, donde también se facilitará toda la información necesaria a las personas interesadas.