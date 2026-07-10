Conciliación y ocio
El programa ‘Lalín Activa’ comienza la próxima semana en Donramiro
redacción
El programa municipal Lalín Activa arrancará en el rural el lunes día 13 en el local social de Donramiro con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias cuidadoras, ofrecer respiro familiar y promover el envejecimiento activo entre la población mayor de 55 años. La concejala de Envellecemento Activo, Carmen Canda, explica que la iniciativa creará espacios de ocio y actividad en diez parroquias, con una previsión de hasta 250 usuarios y un impacto directo e indirecto estimado en 500 vecinos.
El servicio se desarrollará de lunes a viernes, en dos turnos diarios, de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas. Los lunes será en Donramiro por la mañana y en Goiás por la tarde; los martes, en Maceira y Prado; los miércoles, en A Xesta y Cercio; los jueves, en Carragoso y Catasós; y los viernes, en Gresande y Madriñán.
El Concello busca proporcionar a las personas mayores un espacio estable de relación, especialmente para aquellas que pasan muchas horas solas por obligaciones laborales de sus familiares. Al mismo tiempo, permitirá a sus cuidadores disponer de tiempo libre y conciliar.
Entre los objetivos figuran reforzar la autosuficiencia y la autoestima, estimular las capacidades cognitivas, favorecer las relaciones interpersonales, impulsar hábitos de gimnasia y rehabilitación física y detectar las necesidades individuales. Las actividades incluirán estimulación cognitiva, sensorial y musical, dinámicas de grupo, debates, psicomotricidad, manualidades, autocuidados, bienestar, hábitos saludables y tiempo de ocio.
Para participar será necesario estar empadronado en Lalín y tener más de 55 años. Las inscripciones se realizarán en cada local social desde el día de inicio: Donramiro y Goiás el 13 de julio; Maceira y Prado el 14; A Xesta y Cercio el 15; Carragoso y Catasós el 16; y Gresande y Madriñán el 17.
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