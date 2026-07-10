Melodías al fresco: cuando el verano de Agolada se refugia en Os Pendellos

El salón de plenos del Ayuntamiento de Agolada se convirtió ayer por la mañana en el escenario elegido para la puesta de largo de un ambicioso y novedoso proyecto musical que promete dinamizar la agenda cultural de la localidad durante los próximos meses: «Seráns nos Pendellos». El acto de presentación oficial contó con la participación directa de la concejala Isabel Alba Gómez, que estuvo acompañada por Juan Eiras, reconocido compositor y cabeza visible de esta iniciativa artística novedosa. Durante su intervención, Gómez mostró un apoyo incondicional y absoluto del Concello a la propuesta desde el primer momento, subrayando el firme compromiso del gobierno local con el desarrollo de actividades que enriquezcan la oferta de ocio del municipio. La edil no solo destacó la relevancia de este evento en particular, sino que manifestó de forma explícita la clara intención de la administración local de dar continuidad a este tipo de certámenes culturales en el futuro, evitando que se queden en una iniciativa aislada de una única ocasión. En este sentido, la concejala aseguró que el Concello de Agolada colaborará activamente en todo lo que sea necesario, apostando de manera decidida por la cultura segura y los actos lúdicos como motores de dinamización social y económica para todos los vecinos.

No obstante, tras las palabras institucionales de apertura y respaldo político, el verdadero protagonismo de la sesión pasó a manos de Juan Eiras. El compositor gallego y promotor del evento tomó la palabra durante la mayor parte de la rueda de prensa para desgranar con absoluto detalle la programación completa, describiendo minuciosamente el enfoque de cada uno de los conciertos previstos (Tonhito de Poi, Xisco Feijoó & Juan Eiras, Django Électrique Trío, The Black Jackets y Valentín Caamaño Quartet), así como la trayectoria y el estilo de los diferentes artistas participantes que darán vida a las jornadas musicales. Uno de los anuncios más celebrados y destacados por Eiras durante la presentación fue la confirmación de que todas las actuaciones y conciertos del ciclo serán completamente gratuitos para el público asistente. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto, el compositor explicó que aquellas personas interesadas en colaborar de forma activa con la organización podrán hacerlo mediante aportaciones voluntarias.

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De forma complementaria, el recinto contará con un completo servicio de bar. Todo el dinero recaudado a través de las bebidas que se vendan durante las jornadas se destinará íntegramente a sufragar los elevados gastos logísticos, técnicos y organizativos que conlleva un evento de estas características. En cuanto al formato y la ambientación de las citas, los organizadores han diseñado una experiencia cultural muy cercana, agradable y atractiva. Los conciertos se desarrollarán en cuidadas sesiones de tarde-noche, buscando aprovechar al máximo la luz del atardecer y el frescor nocturno en un entorno y ambiente relajado de «terraceo». En este espacio singular, la música en directo de alta calidad y la arquitectura tradicional de los históricos pendellos locales se fusionarán por completo, convirtiéndose de forma indiscutible en los dos grandes y principales protagonistas de unas veladas culturales de primer nivel que aspiran a ser inolvidables para toda la comarca.