Forcarei reabre el próximo 20 de julio su gimnasio municipal

El Concello de Forcarei abrirá el nuevo gimnasio municipal el próximo 20 de julio, cumpliendo los plazos previstos por el Gobierno que preside Belén Cachafeiro. El proyecto ha salido adelante tras completar todos los trámites administrativos y asegurar una financiación de 94.662,52 euros procedente del III Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

La junta de gobierno local aprobó este miércoles la adjudicación definitiva del contrato de suministro del equipamiento. Según el calendario previsto, la maquinaria llegará el 13 de julio, el montaje concluirá el día 15 y el 17 se celebrará una jornada de puertas abiertas para que vecinos y usuarios conozcan las instalaciones, el funcionamiento, los horarios y las normas de acceso. El nuevo gimnasio contará con equipamiento renovado y abrirá todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos.