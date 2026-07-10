A Estrada recibirá 233.000 euros de la Xunta para la gestión de residuos

La Xunta de Galicia eligió este jueves el Concello de A Estrada para presentar la resolución de la convocatoria de ayudas destinada a mejorar la gestión de los residuos en las entidades locales gallegas. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, anunció en el municipio la concesión de 5,1 millones de euros para financiar 170 actuaciones en 83 administraciones locales, con el objetivo de avanzar hacia un modelo «más eficiente, equitativo y preparado para los retos del futuro».

La elección de A Estrada no fue casual. El municipio es el que recibirá una mayor financiación de la provincia de Pontevedra y el segundo de Galicia, solo por detrás del Consorcio das Mariñas, con una ayuda de 233.000 euros para impulsar distintas mejoras en el servicio municipal de recogida y tratamiento de residuos.

En esta líne, durante el acto, la conselleira explicó que más de tres millones de euros de la convocatoria se destinarán a iniciativas relacionadas con la recogida y tratamiento de biorresiduos, mientras que también se financiarán actuaciones para modernizar puntos limpios fijos y móviles, mejorar la gestión de residuos textiles y, como novedad este año, proyectos de digitalización de los servicios municipales de residuos para reforzar la trazabilidad.

Así, Ángeles Vázquez destacó el trabajo realizado por el Concello estradense en este ámbito y señaló que las ayudas permitirán seguir avanzando en una gestión más sostenible. «A Estrada es un ejemplo de apuesta por una gestión más eficiente de los residuos municipales», afirmó.

Por su parte, el alcalde, Gonzalo Louzao, agradeció que la presentación de la resolución se celebrase en el municipio y subrayó que la subvención permitirá continuar modernizando un servicio esencial. «Esta ayuda supone un respaldo al trabajo que estamos desarrollando y nos permitirá acometer actuaciones que redundarán directamente en la calidad del servicio que prestamos a nuestros vecinos», aseguró.

Los fondos se destinará a una campaña de información y sensibilización sobre la recogida separada de biorresiduos,un vehículo eléctrico específico para la recogida de materia orgánica, modernizar el punto limpio fijoy adquirir un punto limpio móvil que acercará este servicio a las parroquias facilitando la recogida de residuos especiales.

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Finalmente, la conselleira recordó que la Xunta ha destinado cerca de 40 millones de euros desde 2018 a iniciativas municipales para mejorar la gestión de residuos.