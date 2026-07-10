Certamen ecuestre
Ejemplares de nueve países participan desde hoy en Equina
Más de 200 caballos tomarán parte en las pruebas de morfología y funcionalidad en la edición «más espectacular» de la feria silledense
Equina Galicia 2026 arranca hoy en el recinto ferial de Silleda, con su duodécima edición y el mayor programa hasta la fecha. La cita, organizada por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (Accega) con la colaboración de la Fundación Semana Verde, se celebrará hasta el domingo al mediodía, con entrada gratuita y más de 200 équidos en diez competiciones.
El eje central volverá a ser el XII Campeonato de España Pura Raza Española-ANCCE, que mantiene por cuarto año consecutivo la categoría de tres estrellas, el máximo nivel de estas pruebas. La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española reconoce así la evolución del certamen, su organización y las condiciones del recinto. La competición, que combina morfología y funcionalidad, reunirá durante los tres días a 41 ganaderías de la mayoría de comunidades españolas y de otros ocho países: Alemania, Bélgica, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Italia y México.
Este carácter internacional consolida a Equina Galicia como cita de referencia para ganaderías extranjeras con caballos compitiendo en España. La prueba será clasificatoria para la final mundial, que se celebrará en Sevilla del 17 al 22 de noviembre, en el Salón Internacional de Pura Raza Española (SICAB). En total competirán cerca de 80 ejemplares PRE, lo que sitúa a Silleda entre los tres campeonatos de España con más participación en la categoría tres estrellas.
El programa incorpora nueve competiciones más. La doma clásica, prevista para el sábado, gana peso con la inclusión por primera vez de un Concurso Nacional de Doma Clásica de dos estrellas de la Real Federación Hípica Española. También se estrena la Copa ANCCE de Doma Clásica, clasificatoria para SICAB y única actualmente en el norte de España, junto con la Copa Concello de Silleda. Repetirán la Copa Turismo Rías Baixas-Diputación, el Territorial de la Federación Hípica Gallega, la XXVII Copa Accega y el VIII Trofeo Xunta de Galicia-Medio Rural. La organización destaca que se alcanzan 50 binomios, cifra que convierte a Equina Galicia en la cita con mayor participación de Galicia en doma clásica.
Hoy por la tarde y el sábado tendrá lugar la III Prueba de la Federación de Equitación de Trabajo, puntuable para el Campeonato Nacional y con cerca de una veintena de binomios de Galicia, Navarra, Extremadura, Castilla y León, Madrid y Andalucía. Esta modalidad incluye doma, manejabilidad, velocidad y trabajo con ganado. El domingo se celebrará la segunda prueba del Campeonato Gallego de Enganches, con modalidades federadas y no federadas: Limonera, Tronco, Ponis y Libre.
El programa se completa con formación y exhibiciones. El viernes habrá una conferencia sobre inteligencia artificial y caballo PRE, centrada en su impacto en cría, gestión, salud y comercialización. El sábado se celebrará un clinic de saddle fitting, impartido por Sofía Suárez, sobre adaptación de la silla a caballo y jinete. También habrá un carrusel ecuestre del Club Hípico Amazonas.
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