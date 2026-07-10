Conmemoran el centenario del paso de la Xeración Nós por Trasdeza

El Concello de Silleda conmemoró el paso de miembros de la Xeración Nós por el municipio en su histórico camino hacia Santiago. Cuando se cumple un año de esa fecha, una placa fue instalada en la fachada principal de la antigua casa consistorial.

La iniciativa se enmarca en el centenario del conocido como Camiño de Nós, el viaje que en julio de 1926 realizaron desde Ourense a Compostela varios integrantes de la generación clave para la cultura gallega como Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas o Xabier Pardo Bedia. Trasdeza formó parte del itinerario, que quedó recogido en las crónicas de Pardo Bedia, publicadas bajo el título No camiño de SanYago. En ellas el autor plasmó su testomonio de las etapas, de las impresiones del viaje y de la mirada con la que esos intelectuales recurrieron Galicia, convirtiendo el trazado Jacobeo en un ejercicio de conocimiento, reflexión y reivindicación del país.

«Esta placa é unha pequena intervención, pero cun significado moi grande, porque nos conecta cun momento clave da nosa historia cultural e co legado dunha xeración que axudou a pensar e a contar Galicia dende a súa lingua, a súa identidade e o seu territorio», resumió la alcaldesa, Paula Fernández Pena, que acudió a la antigua sede municipal con la concejala de Cultura, Mónica González, para comprobar el resultado de la colocación de este elemento conmemorativo. Para la mandataria, Silleda continúa siendo «terra de paso, de encontro e de camiños», al tiempo que recordó la importancia del municipio en los itinerarios hacia Compostela y el valor de su patrimonio histórico, cultural y natural.

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Mónica González, por su parte, dio que esta placa busca dejar una huella «sinxela, pero permanente para que os veciños e os visitantes sabian que por aquí pasou hai cen anos o Camiño de Nós». Por último, hizo hincapié en que con esta iniciativa el ayuntamiento también genera una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones la relevancia histórica de la Xeración Nós y para reivindicar la cultura gallega «como algo vivo, ligado ao territorio e á memoria colectiva», manifestó.