Comienzan las obras en el área recreativa de Prado y su conexión con el Pazo de Liñares de Lalín

La semana pasada la asociación vecinal de Prado avanzaba su deseo de que el Concello de Lalín materizase la creación de un área recreativa cerca de la iglesia parroquial, proyecto que incluiría una conexión entre este espacio y el Pazo de Liñares. Solo unos días después, el alcalde, José Crespo, visitó la zona acompañado por los concejales de Obras, José Cuñarro, y Urbanismo, Pablo Areán, además del pedáneo de Prado, Jesús Fernández Santos, y varios vecinos. Durante la visita supervisaron el comienzo de unos trabajos demandados por la parroquia.

La intervención es posible gracias a los acuerdos de permuta y cesión de terrenos alcanzados con los propietarios Rafael Latorre y Santiago Feijoo. El regidor agradeció su colaboración, así como la implicación del pedáneo de la parroquia y de Luis Vidal en el impulso del proyecto. En el transcurso de la visita el mandatario lalinense destacó especialmente la aportación de la familia Latorre, que cedió la totalidad de los terrenos necesarios en el acceso desde la carretera provincial EP-6004. La nueva área permitirá enlazar la iglesia de Prado con esta vía y facilitará el tránsito peatonal desde el Pazo de Liñares. El Concello señala que la actuación mejorará de forma notable la accesibilidad para residentes y visitantes, ya que hasta ahora el acceso al templo estaba condicionado por la estrechez del vial.

El proyecto persigue también poner en valor una zona de especial interés cultural, patrimonial y turístico, en la que el Concello pretende crear un espacio más accesible y atractivo para el uso cotidiano de la población y para quienes recorren los principales enclaves de la parroquia. En sus proximidades discurre el Camino de Santiago y se encuentra el Pazo de Liñares, uno de los principales recursos culturales del municipio. El inmueble alberga el Museo Galego do Xoguete, con la colección A. Chaves; el Museo da Marioneta; la Sala Loriga y la Sala Hilgen, entre otros espacios.

El gobierno local considera que la mejora favorecerá el disfrute vecinal y reforzará el atractivo de Liñares para quienes visitan Lalín. En este ámbito se localizan además establecimientos turísticos y hosteleros, entre ellos Huttopia, por lo que el nuevo acceso y el acondicionamiento del entorno pueden contribuir a incrementar la afluencia de visitantes. La futura zona recreativa se plantea también como un espacio de encuentro para los vecinos y como un elemento de continuidad entre los distintos puntos de interés de Prado y Liñares.

Con esta actuación, el gobierno municipal resalta que se responde a la principal demanda planteada por los vecinos de Prado y da cumplimiento a uno de los compromisos incluidos en su programa electoral.