Sanidad
Cerdedo Pola Sanidade Pública pide servicio de ambulancia 24 horas
Recuerda que la demanda está justificada ya que el PAC recibe un millar de consultas anuales
Redacción
La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública mantendrá su reivindicación para que el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cerdedo disponga de una ambulancia operativa las 24 horas. Así lo acordaron sus integrantes tras una reunión celebrada para hacer seguimiento del compromiso adquirido a comienzos de este año, después de que surgieran informaciones que apuntaban a que el servicio podría limitarse a 12 horas diarias.
Ante esta situación, representantes de la plataforma se reunieron con el alcalde de Cerdedo Cotobade para solicitar su colaboración ante el Sergas y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al tiempo que le trasladaron que permanecerán «alerta y vigilantes» durante todo el proceso para defender la implantación del servicio a jornada completa.
La plataforma también contactó con las asociaciones de técnicos sanitarios de emergencias TES Galicia y ASGATE, que les informaron de que el pliego de condiciones para la nueva ambulancia se publicará próximamente, aunque los contratos no se firmarán previsiblemente hasta marzo o abril de 2027.
Desde el colectivo insisten en que la demanda está plenamente justificada y avanzan que no descartan nuevas movilizaciones si fueran necesarias.
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