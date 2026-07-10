Ancorados acoge la cuarta edición de Berry & Cider Fest

La parroquia de Santo Tomé de Ancorados, en A Estrada, acogerá el próximo viernes 7 de agosto la cuarta edición de su festival Berry & Cider, que busca combinar dos de los sectores productores más populares del rural estradense para poner en valor su potencial y llegar a más público.

En la presentación del evento, que tuvo lugar este jueves, estuvieron presentes tanto el alcalde, Gonzalo Louzao, como el concejal de Festejos, Óscar Durán, y Javier Agrelo y Miguel Soto en representación de Biofruit Galicia y la Asociación Mazá e Sidra, respectivamente. Arrancó Louzao aplaudiendo esta iniciativa que cumple cuatro años y promete convertirse en un importante motor turístico en la zona. Por su parte, Javier Agrelo, de Biofruit Galicia, agradeció la colaboración del Concello y animó a los estradenses a pasarse por un festival que no solo contará con una degustación gratuita de sidra y arándanos, sino también con música en directo, zonas chill out e incluso deporte.

Concretamente, el programa es el siguiente. La apertura de puertas será a las 19.00 horas. Este año, como novedad, habrá un mercado de productos Sabores da Estrada que estará disponible desde las 19.30 hasta las 22.30 horas. A las 21.15 llegará el turno de la tercera Nocturna Rural, que en esta edición llega con novedades. La inscripción tendrá un precio de seis euros, pero los que deseen participar con la camiseta oficial que se creará para la cita deportiva deberán abonar 12 euros. Cabe destacar que el 75% de los fondos recaudados con esta iniciativa van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer, mientras que el restante 25% se emplea para sufragar los gastos relacionados con la organización del propio festival.

El recorrido consistirá en un circuito circular de 5 kilómetros, de los cuales la mitad será por asfalto y la otra por superficie forestal. Los interesados en sumarse podrán hacerlo hasta el miércoles día 5 a las 23.00 horas, llamando al 657185557 o enviando un email a biofruitgalicia2010@gmail.com.

Siguiendo con la programación, a las 22.45 horas tendrá lugar la entrega de premios. Habrá trofeos para las tres primeras posiciones, tanto en la categoría msculina como en la femenina.

Simultáneamente al comienzo de la carrera a las 21.15 también arrancará la actuación de Lume na Lareira, que se extenderá hasta las 22.30 horas. Posteriormente, a las 00.45, amenizará la velada el grupo Ele Music, y para finalizar, a partir de las 02.00 horas será la Disco Móvil JBX la encargada de poner la guinda a la fiesta.

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Por su parte, Miguel Soto aplaudió la iniciativa de Javier Agrelo y las posibilidades que el Berry & Cider ofrece para desestacionalizar el sector de la manzana y la sidra. Además, afirmó que la intención de la entidad a la que representaba en el acto de ayer es ocupar todas las estaciones con algún tipo de evento o actividad relacionada con el ciclo de producción. Algunas de las propuestas que ya han consolidade en esta línea son las rutas de las Maceiras en Flor o la ya emblemática Feira da Sidra. Así pues, el festival crece cada año convirtiéndose en uno de los principales atractivos del calendario festivo en el rural este verano.