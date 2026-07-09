Taboada y Ramos aspira a construir los nichos de A Romea

La empresa Taboada y Ramos es la única que ha presentado ofertas al proyecto de construcción de nichos en el cementerio municipal Fraga do Alén de Lalín. La mesa de contratación admitió la proposición de la sociedad dezana tras constatar que la documentación presentada es correcta. La obra salió a concurso por más de 861.000 euros con IVA incluido y supondrá la ampliación del camposanto situado en A Romea.