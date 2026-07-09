Festas de Verán
Silleda lanza el chupinazo
El programa arranca hoy en la Praza Siñor Afranio y se prolongará hasta el domingo con verbenas, actividades para todos los públicos, fuegos artificiales y la Festa do Lacón
Silleda inicia hoy sus fiestas de verano, que se prolongarán hasta el domingo con cuatro jornadas de música, tradición, gastronomía y actividades para todos los públicos.
El arranque oficial será a las 21.00 horas en la Praza Siñor Afranio, con el chupinazo amenizado por el grupo Supermirafiori. La primera noche festiva tendrá como principal reclamo la verbena, cuyo comienzo está previsto para la medianoche con la orquesta París de Noia, acompañada por los DJ Carlos López y Bacardi.
España-Bélgica
El viernes, festivo local, se celebrará la XXVI Festa do Lacón. Una de las novedades será la instalación de una pantalla gigante para seguir el partido del Mundial entre España y Bélgica (21.00 horas). La retransmisión se realizará en el escenario de la Panorama City.
El Concello activó también restricciones de tráfico y estacionamiento en varias calles para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades. Tampoco se podrá circular por la Avenida do Parque, que sigue en obras. Precisamente, ayer comenzó a ajardinarse el primer tramo, por parte de la empresa que plantó los arces.
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