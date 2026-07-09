Silleda contrata una brigada forestal y prepara su plan municipal contra incendios

El Concello de Silleda reforzará este verano sus medios de prevención y defensa contra incendios forestales con la contratación de una brigada específica y la elaboración del Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales. Ambas medidas buscan mejorar la capacidad de respuesta, la coordinación y la planificación ante el período de mayor riesgo de fuegos en el municipio.

El contrato de la brigada fue adjudicado a la empresa Eulen por un importe de 50.215 euros, IVA incluido, y tendrá una duración de tres meses desde su firma. El servicio se enmarca en el convenio de colaboración suscrito con la Consellería do Medio Rural para acciones de prevención y defensa contra incendios forestales en los años 2025 y 2026, cofinanciado parcialmente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Feader, dentro del PEPAC 2023-2027.

La brigada estará integrada por cuatro personas: un jefe de brigada y tres peones forestales. Durante el período de operatividad previsto realizarán labores de vigilancia y defensa frente a incendios, además de tareas de extinción cuando sean requeridas. En los momentos en los que no tengan que intervenir en emergencias, llevarán a cabo trabajos preventivos, como rozas manuales y actuaciones relacionadas con el control del estado de las parcelas incluidas en las redes de fajas secundarias de gestión de la biomasa.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, señala que esta contratación «permite reforzar a capacidade de resposta do Concello nun período especialmente sensible, no que é fundamental: dispoñer de medios humanos preparados e coordinados para actuar tanto na prevención como na defensa fronte aos incendios forestais». Recuerda que Silleda cuenta con una amplia superficie rural, elevada dispersión territorial e importante masa forestal, por lo que «a prevención ten que ser unha prioridade constante». En este sentido, destaca que «a brigada non só supón un recurso operativo fronte a posibles emerxencias, senón tamén unha ferramenta clave para avanzar na xestión preventiva do territorio e na protección da veciñanza, das vivendas e do noso patrimonio natural».

Plan municipal

Esta actuación se complementará con la elaboración del Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales, conocido como PAM. Su redacción fue adjudicada a la empresa Oficina Técnica Demontes S.L.U. Gerencia Norte por 5.442,58 euros, IVA incluido. El documento deberá estar finalizado y entregado antes del 31 de julio de 2026.

El PAM constituye una herramienta técnica de planificación, coordinación y respuesta ante situaciones de emergencia derivadas de incendios forestales. Su objetivo es establecer protocolos de actuación, mejorar la coordinación de los medios disponibles y reforzar la protección de la población, de los bienes y del territorio. Para su elaboración, el Concello cuenta con una subvención de la Xunta de Galicia de 2.773,11 euros, concedida al amparo de la orden de ayudas para la elaboración, revisión e implantación de planes de protección civil para riesgo de incendios forestales de ámbito municipal.

La regidora subraya que «a loita contra os incendios non pode limitarse á resposta cando o lume xa está activo, senón que require planificación, prevención e coordinación previa». Por ello, considera que la contratación de la brigada y la elaboración del PAM «son dúas actuacións relacionadas e necesarias, que permiten ao Concello estar mellor preparado ante o verán e avanzar cara a unha xestión máis eficaz do risco de incendios».

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Con estas medidas, el Concello de Silleda combina medios operativos sobre el terreno con instrumentos técnicos de planificación municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad de la vecindad, la protección del medio rural y la defensa del territorio.