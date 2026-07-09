El PP exige soluciones en el acceso a Internet en Rodeiro y Agolada

El PP de Pontevedra ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para reclamar al Gobierno central soluciones inmediatas ante las deficiencias de cobertura móvil e internet que sufren Agolada y Rodeiro. Los diputados nacionales Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Andrés Bayón exigen explicaciones al Ejecutivo central y piden actuaciones concretas para corregir el retraso digital de ambos municipios.

Los populares sostienen que el plan estatal ÚNICO ha resultado «totalmente ineficaz» en esta zona de la comarca de Deza y advierten de que la falta de infraestructuras estables afecta a la calidad de vida de los vecinos y perjudica el desarrollo socioeconómico local. Según los datos citados en la iniciativa, la cobertura de fibra alcanza solo al 48,45 % de las viviendas de Rodeiro, mientras que en Agolada llega únicamente al 39,97 % de los hogares. Consideran que esta situación limita la implantación de empresas y agrava las dificultades de un territorio en el que el sector primario tiene un peso clave. Por ello, pide al Gobierno que responda por escrito si tiene previsto actuar, qué medidas concretas adoptará en Agolada y Rodeiro y si contempla poner en marcha un plan extraordinario para mejorar la cobertura móvil y de internet en ambos municipios.

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Los diputados pontevedreses califican de «inadmisible» que el Ministerio, como administración competente en telecomunicaciones, mantenga a estos vecinos en una situación de clara desventaja respecto a otros territorios. La formación reclama una intervención institucional urgente para garantizar la conectividad y reducir la brecha digital en los dos municipios dezanos.