Patrimonio municipal
El Pazo de Liñares, con programación estable, tendrá acceso gratis en agosto
redacción
El Pazo de Liñares de Lalín ofrecerá entrada gratuita durante todo el mes de agosto con el objetivo de facilitar el acceso en una época de alta afluencia y reforzar su papel como recurso cultural y turístico de referencia.
El Concello destaca que el BIC registra un aumento continuado de visitantes, amplía su oferta museística y de actividades y tiene avanzado el proceso para incorporarse al Sistema Galego de Centros Museísticos.
El edificio acoge el Museo Galego do Xoguete, Colección A. Chaves, y da Marioneta, un espacio con más de 1.000 piezas inéditas, que permite recorrer la historia del juguete, de la infancia y del juego. La zona dedicada a las marionetas reúne piezas y montajes de compañías gallegas y se completa este año con una programación estable bajo el título O falar dos fíos, con funciones, talleres familiares, actividades educativas y encuentros con el público.
La oferta se completa con la Sala Loriga, dedicada al aviador Joaquín Loriga, con fotografías, vídeos y una pantalla táctil sobre el raid Madrid-Manila, dentro de los actos del Centenario 2026-2027. También cuenta con una sala dedicada al geólogo Jan Dirk Hilgen, con material divulgativo, minerales y microscopios, además de una muestra fotográfica sobre la rehabilitación del pazo. ELiñares acoge actos, cursos, conferencias, bodas y exposiciones, y recibe grupos, familias, peregrinos, autocaravanistas y visitas escolares.
- Los chapuzones sin salir de casa se vuelven cada vez más habituales en Vigo: «Ya estamos dando plazos para el año que viene para construir piscinas»
- Vigo entra en prealerta por sequía, con recomendaciones y varios usos prohibidos: «Tenemos agua para cinco meses»
- Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril
- La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra
- De acogida de refugiados a hospedaje laboral en Sanxenxo: «Podríamos llenar otros tres hoteles más»
- Moaña celebra sus Festas do Carme con verbenas mientras Cangas y Aldán solo tienen procesión marítima
- El pub de la movida busca relevo
- Notas de corte para entrar en los grados en Galicia: más de medio centenar de carreras exigen más de un 10 en el primer plazo