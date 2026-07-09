El Pazo de Liñares, con programación estable, tendrá acceso gratis en agosto

El Pazo de Liñares de Lalín ofrecerá entrada gratuita durante todo el mes de agosto con el objetivo de facilitar el acceso en una época de alta afluencia y reforzar su papel como recurso cultural y turístico de referencia.

El Concello destaca que el BIC registra un aumento continuado de visitantes, amplía su oferta museística y de actividades y tiene avanzado el proceso para incorporarse al Sistema Galego de Centros Museísticos.

El edificio acoge el Museo Galego do Xoguete, Colección A. Chaves, y da Marioneta, un espacio con más de 1.000 piezas inéditas, que permite recorrer la historia del juguete, de la infancia y del juego. La zona dedicada a las marionetas reúne piezas y montajes de compañías gallegas y se completa este año con una programación estable bajo el título O falar dos fíos, con funciones, talleres familiares, actividades educativas y encuentros con el público.

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La oferta se completa con la Sala Loriga, dedicada al aviador Joaquín Loriga, con fotografías, vídeos y una pantalla táctil sobre el raid Madrid-Manila, dentro de los actos del Centenario 2026-2027. También cuenta con una sala dedicada al geólogo Jan Dirk Hilgen, con material divulgativo, minerales y microscopios, además de una muestra fotográfica sobre la rehabilitación del pazo. ELiñares acoge actos, cursos, conferencias, bodas y exposiciones, y recibe grupos, familias, peregrinos, autocaravanistas y visitas escolares.