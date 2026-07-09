La maleza y los residuos agravan el abandono en las aldeas de A Estrada

A Estrada es un concello mayoritariamente rural. Con 51 parroquias y unos 500 núcleos de población, es uno de los municipios más fragmentados no solo de Galicia, sino de toda España. En estas circunstancias, es lógico esperar que no todas las necesidades de los vecinos puedan ser atendidas de forma inmediata. En cambio, hay problemas que perduran incluso después de años de quejas ante la administración local. En algunos casos son cuestiones relacionadas con la propia gestión de recursos y servicios del municipio, mientras que en otros se deben a la falta de mantenimiento por parte de titulares privados. De cualquier forma, el resultado es el mismo: un aspecto de abandono en las aldeas que repercute en la calidad de vida de sus habitantes y resta atractivo a zonas que ya luchan contra la despoblación.

Como ejemplo del primero de los casos está la situación de los vecinos del lugar de A Cruz, en Guimarei. Aquí, una parcela privada cuya maleza crece año tras año de forma descontrolada se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los estradenses que residen en las viviendas cercanas. Según apunta Félix Montoto, uno de los damnificados, este asunto ya fue trasladado en numerosas ocasiones tanto al Concello como a Medio Rural, solicitando soluciones para que se lleven a cabo las tareas de limpieza pertinentes. No obstante, todavía no se han tomado cartas en el asunto. «O problema é que levamos así dous anos e isto é un perigo, especialmente agora en verán, porque pode haber un incendio e a parcela está moi preto das nosas casas», comparte el estradense.

Un caso similar fue publicado por FARO en julio del pasado año. Era en Eiriz, San Pedro de Parada, y tampoco ha sido resuelto todavía. En aquel momento, el Concello trasladaba: «Tras recibir la denuncia de los vecinos, el proceso es largo. Se intenta localizar a la persona responsable de la propiedad. Si no se consigue, se publica una notificación en los boletines oficiales y se solicita al juzgado el acceso para permitir que operarios municipales realicen la limpieza. El coste de estos trabajos recae sobre el bien y, si este se vende, serán los nuevos titulares quienes deban asumirlo».

Sin embargo, la limpieza tampoco es el punto fuerte en las aldeas cuando depende de la propia administración local. En Codeseda, por ejemplo, los vecinos del lugar de A Sagrada llevan semanas acumulando residuos en la isla de colectores sin que estos sean recogidos. Además, la carballeira situada en el centro de la plaza luce desaliñada y con restos de basura. Si bien cabe destacar que es responsabilidad de cada uno hacer un uso cívico de los espacios y recursos públicos, los vecinos lamentan que no exista un mayor control y seguimiento de la realidad de las aldeas, especialmente en lo que respecta a la frecuencia de recogida de basura, el estado de las carreteras y la limpieza de los márgenes. En este sentido, la labor de los pedáneos resulta crucial para trasladar estas problemáticas al Concello.

Vertidos indebidos en la isla de colectores de Codeseda. / N.C.