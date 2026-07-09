Lalín superó los 30 grados durante siete días de junio

La media de las máximas registradas en Lalín fue de 26 grados en junio del año pasado, frente a 25,57 del mes que acabamos de despedir. Es decir, el termómetro se movió en unos registros bastante semejantes, según los datos que maneja Meteogalicia, siempre tomando como referencia las temperaturas a un metro y medio del suelo.

Con los registros de la estación que el organismo autonómico tiene localizada en la capital dezana podemos concluir también hace un año se produjeron los picos más altos. La máxima absoluta del mes fue de 36,55 grados el día 29 mientras que ahora el valor más elevado fue de 33,88 grados el sábado día 13. Además en el sexto mes del curso pasado hubo una docena de días con máximas de 30 grados o más, frente a siete jornadas ahora. Por encima de los 32 grados, en junio del año pasado se contabilizaron un total de 8 días, mientras que ahora fueron cinco.

En cambio, el pasado mes tuvo más días por encima de 25 grados: 17 jornadas, frente a 15 doce meses antes. Esto indica que este sexto mes del año fue algo más regular en valores templados o cálidos, pero sin alcanzar tantos episodios de calor intenso como el año anterior. La comparación día a día muestra bastante equilibrio, este junio fue más cálido en 14 días, mientras que el anterior lo fue en 16 días. Sin embargo, las diferencias más fuertes favorecen a 2025, especialmente al final del mes. El mayor contraste se produjo el 28 de junio del año pasado, con 34,02 grados frente a 19,01 una diferencia de 15,01 grados. También destacaron el 29, con 36,55 frente a 27,12, y el 30, con 34,24 frente a 26,74.

En lo que llevamos de julio el mercurio, siempre analizando las temperaturas más elevadas, osciló entre los 23,7 grados del primer día del mes y los 36,2 grados del pasado domingo día 5. Las máximas del día 2 marcaron 28,56 grados y hasta 32,26 el viernes día 3. El sábado la tendencia se mantuvo al alza y los lalinenses soportaron un pico máximo de 35,93 grados centígrados, alcanzando, como indicamos, los 36,27 grados el domingo. A partir de entonces se produjo un descenso moderado, con máximas de 33,14 grados este lunes día 6, cayendo a los 26,55 el martes y el valor del miércoles apenas rebasó los 24 de máxima.

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