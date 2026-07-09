El impacto de la baja natalidad en Deza y Tabeirós: solo 25 niños se estrenarán el próximo curso en las escuelas infantiles A Galiña Azul

Las escuelas infantiles de la red Galiña Azul de la Xunta en las comarcas iniciarán el curso 2026-2027 con 311 niños admitidos y una lista de espera de cuatro. Los listados definitivos de la Consellería de Política Social muestran que la demanda queda atendida en casi todos los centros analizados y que el único desajuste se produce en Silleda, donde cuatro menores del tramo de uno a dos años permanecen pendientes de vacante. En Lalín, A Estrada, Vila de Cruces, Forcarei y Cerdedo todas las peticiones figuran admitidas.

El mayor volumen de matrícula corresponde a las dos escuelas de Lalín. El centro de Pontiñas reúne 82 menores admitidos, la cifra más elevada de las comarcas, y la escuela del Polígono 2000 suma otros 54. Entre ambos servicios, la capital dezana alcanza 136 plazas cubiertas, el 43,7 % del total. Silleda aparece a continuación, con 61 plazas garantizadas. Es el segundo municipio con más matrícula y también el único donde las solicitudes superan a la oferta disponible. Su centro registra 65 peticiones entre admitidos y espera, con cuatro niños sin plaza definitiva, todos en el segmento de 1 a 2 años. En términos relativos, el 6,2 % de las solicitudes queda pendiente. Aunque el porcentaje no es elevado, señala el único punto de tensión dentro del mapa comarcal.

A Estrada figura como el tercer centro con más actividad, con 52 menores admitidos, por delante de Vila de Cruces, que alcanza las 40 plazas cubiertas. En los centros de menor tamaño, Forcarei registra 12 niños admitidos y la escuela de Cerdedo suma diez. Estos datos reflejan una red con realidades distintas: servicios de mayor capacidad y uso más intenso conviven con escuelas de dimensión reducida en las que la demanda se mantiene en cifras bajas y no genera espera.

El reparto por edades evidencia uno de los rasgos más destacados del proceso de matrícula: la escasa presencia de menores de un año. La franja de 0 a 1 años suma únicamente 25 matrículas en los siete centros, apenas el 8 % del total de admitidos. El contraste con los grupos superiores es notable. Hay 130 niños de 1 a 2 años, el 41,8 %, y 156 de 2 a 3 años, algo más de la mitad de todas las plazas cubiertas. La escolarización en la red pública autonómica se intensifica, por tanto, a partir del segundo año de vida.

Esa baja demanda para los bebés se repite en casi todos los municipios. En Cerdedo no figura ninguna matrícula de 0 a 1 años; Vila de Cruces solo tiene una; Forcarei contabiliza dos y Silleda cuatro. Lalín suma nueve entre sus dos escuelas, con cinco en Pontiñas y cuatro en el Polígono 2000, mientras que A Estrada alcanza también nueve niños en esa edad.

La distribución por edades también ayuda a explicar la única lista de espera existente. Los cuatro menores pendientes en Silleda pertenecen al tramo de 1 a 2 años, precisamente el grupo intermedio y uno de los más numerosos en el conjunto de la red. Aun así, la espera global es mínima y no altera la lectura general de baja tensión en el sistema. Más que un problema extendido de plazas, los datos apuntan a un ajuste muy localizado en un centro concreto.

Los datos de jornada muestran una clara preferencia por la asistencia completa. De los 311 menores admitidos, 285 están matriculados a jornada completa, lo que equivale al 91,6 %. La media jornada agrupa 24 casos, el 7,7 %, y solo dos solicitudes corresponden a otra modalidad, el 0,6 %. La lectura general es que las escuelas infantiles funcionan mayoritariamente como un recurso diario de atención prolongada, más que como un apoyo parcial o puntual.

El comedor presenta igualmente un peso muy elevado. En total, 282 niños solicitan este servicio, el 90,7 % de los admitidos, frente a 29 que no lo piden. La cifra refuerza la idea de que las familias que recurren a la Galiña Azul lo hacen para cubrir una parte amplia de la jornada laboral o de conciliación, con permanencia en el centro también durante el horario de comida. En conjunto, los listados definitivos reflejan una red con alta capacidad de absorción de la demanda, una espera residual y una utilización intensa por parte de quienes obtienen plaza.

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El alcalde de Lalín, José Crespo, y el concejal de Política Social, Avelino Souto, realizaron una visita a los asistentes al Servizo Concilia Verán. Se leva a cabo en el edificio sociocultural, con 80 niños del municipio. Se trata de un servicio que se extiende entre el 22 de junio y el 7 de septiembre, facilita la conciliación de las familias, y ofrece una propuesta lúdica y educativa dirigida a menores de entre 3 y 12 años.